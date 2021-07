Bis zu 36 Grad! Die Hitze kehrt in der neuen Woche zurück

Nach einigen Tagen mit unterdurchschnittlichen Temperaturen kehrt die Hitze wieder zurück. Wie die Meteorologen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik am Sonntag prognostizierten, sind am Donnerstag Temperaturen von bis zu 36 Grad zu erwarten.

Allerdings muss immer wieder mit lokalen Gewittern gerechnet werden. Am Wochenende zieht dann eine Kaltfront von Westen her ins Land.

Am Montag steht in der Westhälfte Österreichs ein trockener und zumindest zeitweise sonniger Tag auf dem Programm. Die Tageshöchsttemperaturen reichen von 21 bis 29 Grad. Am Dienstag scheint meist die Sonne, es wird sehr warm mit 26 bis 31 Grad.

Von Salzburg ostwärts bleibt am Mittwoch das strahlend sonnige und heiße Wetter bestehen. Von West nach Ost hat es maximal 23 bis 35 Grad. Am Donnerstag erreichen die Spitzenwerte 20 bis 36 Grad, wobei am Abend die Gewitterneigung steigt und am Freitag eine Kaltfront Regen bringt.