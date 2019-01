Bis zum nächsten Mal

Und wieder einmal nimmt ein sozialistisches Experiment seinen geradezu naturgesetzlichen Verlauf: Was vor 20 Jahren mit Hugo Chavez’ Triumph begann, steht nun unter seinem politischen Erben Nicolas Maduro vor dem blutigen Ende.

Venezuelas Sozialisten haben das Kunststück geschafft, das Land mit den größten Erdölvorkommen der Welt vor die Hunde gehen zu lassen. Die Petro-Industrie wurde verstaatlicht, aufmüpfige — also nicht dem Sozialismus zuneigende — Ölarbeiter durch linientreue Genossen ersetzt.

So absehbar der Kollaps war, so beeindruckt zeigte sich Europas linke Politschickeria — und nicht nur die: Chavez sei „ein mutiger, unkonventioneller und erfolgreicher Politiker, der dem US-Imperialismus wacker trotzt und für die ärmeren Schichten Venezuelas ein wirklicher Hoffnungsträger sei,“ verkündeten FPÖ-Chef Strache und Generalsekretär Vilimsky am 11. Jänner 2008. Elf Jahre später werden auch sie wohl klüger sein.

„Den Sozialismus in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf.“

Es ist aber nicht davon auszugehen, dass die venezolanische Schocktherapie die Menschheit gegen das sozialistische Virus immunisiert. Erich Honecker hatte schon Recht, als er vor 30 Jahren meinte: „Den Sozialismus in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf.“ Denn es finden sich immer wieder Ochsen und Esel, die auf den alten Schmäh vom roten Arbeiterparadies hereinfallen.