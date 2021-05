Bis zum Stimmbruch …

Die St. Florianer Sängerknaben sind international bekannt, geben in der ganzen Welt Konzerte, wirken bei großen Musikfestspielen ebenso mit wie an bedeutenden Opernhäusern und singen bei den Hochämtern in der Stiftskirche St. Florian. Die Geschichte des Stiftes und der Sängerknaben sind eng miteinander verwoben. Heuer wird „950 Jahre Chorherrenstift St. Florian und St. Florianer Sängerknaben“ gefeiert, ein Grund, einen näheren Blick auf die St. Florianer Sängerknaben zu werfen ...