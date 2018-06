Bis zur US-Wahl soll Kim abrüsten

Einen Tag nach dem Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat die amerikanische Regierung einen Zeithorizont zur Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel genannt. Außenminister Mike Pompeo sagte am Mittwoch in Seoul, die US-Regierung sei hoffnungsvoll, dass Nordkorea innerhalb der nächsten zweieinhalb Jahre umfassend abrüste.

Im November 2020 ist die nächste Präsidentenwahl in den USA. Trump und Kim hatten bei ihrem Treffen in Singapur eine Vereinbarung unterzeichnet, in der sich Nordkorea zur kompletten Denuklearisierung bereit erklärt. Details dazu, wann Nordkorea seine Atomwaffen aufgeben könnte und wie dies überprüft wird, wurden nicht bekanntgegeben. Pompeo sagte, dass an den Details noch gearbeitet werde.

Kim Jong-un hat am Mittwoch eine Bedingung für den Verzicht auf Atomwaffen formuliert. Die Denuklearisierung hänge vom Ende der Feindschaft ab, sagte Kim. Das klingt zwar nach einer geradezu logischen Bedingung und sollte nach dem freundschaftlichen Treffen mit Trump erfüllbar sein. Allerdings sprach Kim von „rechtlichen“ und „institutionelle“ Maßnahmen, um das Ende der Feindschaft zwischen Nord- und Südkorea zu garantieren. Sprich: Kim will einen Friedensvertrag, über den freilich erst verhandelt werden muss. Die staatlichen Medien im kommunistischen Nordkorea werteten den Gipfel als Erfolg für das Regime. Auch viele Beobachter taten das, denn Kim hat Trump außer vagen Absichtserklärungen nichts Konkretes zugesagt.

Trump: Habe eine Atomkatastrophe verhindert

Trump selbst setzt nach der Rückkehr aus Singapur seine Eigenloboffensive fort. Das Gipfeltreffen habe zur Verhinderung einer „atomaren Katastrophe“ beigetragen. Einmal mehr dankte er Kim überschwänglich für den „wagemutigen ersten Schritt zu einer neuen hellen Zukunft“ für sein Volk.

Japan sorgt sich unterdessen wegen des von Trump in Singapur verkündeten Verzichts auf gemeiname Militärmanöver der USA mit Südkorea: Verteidigungsminister Itsunori Onodera bezeichnete die Militärpräsenz der USA in Südkorea und die gemeinsamen Manöver als wichtig für die Sicherheit in Ostasien. Trump bekräftigte jedoch: „Wir machen keine Kriegsspiele, solange wir in gutem Glauben verhandeln.“