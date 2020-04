Bisher 491 Covid-19-Tote in Österreich

In Österreich sind bis Dienstagvormittag 14.873 positive Testergebnisse auf das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 vorgelegen (Stand 9.30 Uhr). Die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen wurde von Innen- und Gesundheitsministerium mit 491 beziffert, um 21 Tote mehr als Montagfrüh. 10.971 Menschen galten als wieder genesen, um 3,2 Prozent mehr als am Tag zuvor.

Insgesamt wurden österreichweit bisher laut Gesundheitsministerium 189.018 Testungen durchgeführt. Die Zahl der aktiv Erkrankten ist um 7,7 Prozent auf 3.411 gesunken.

Derzeit befinden sich 756 Patientinnen und Patienten mit einer Corona-Ansteckung in einem Krankenhaus, ein Rückgang um gut sechs Prozent binnen eines Tages. 196 der Betroffenen liegen auf Intensivstationen, das sind zwei Intensivpatienten mehr als am Montag.

Weltweit wurden laut dem Gesundheitsressort bisher insgesamt 2.478.634 bestätigte SARS-CoV-2-Fälle bekannt gegeben. 651.736 Menschen haben sich von einer Covid-19-Erkrankung bereits wieder erholt.