Bisher sechs Tote nach Rohbau-Einsturz in Nigeria geborgen

Bei dem Einsturz eines Hochhaus-Rohbaus in Nigerias Wirtschaftsmetropole Lagos sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Vier Menschen konnten lebend gerettet werden, drei weitere wurden mit leichten Verletzungen am Unglücksort behandelt, wie der Chef der staatlichen Rettungsdienste, Olufemi Oke Osanyintolu, am Dienstag sagte. Es wurde befürchtet, dass noch zahlreiche weitere Arbeiter von den Trümmern der geplanten Luxus-Wohnanlage verschüttet worden sein könnten.

Augenzeugen zufolge wurden zunächst bis zu 100 Menschen vermisst. In dem bevölkerungsreichsten Land Afrikas kommt es häufiger zu Einstürzen von Gebäuden, unter anderem weil Bauvorschriften nicht eingehalten und minderwertige Materialien verwendet werden.