Bisherige Wintersaison brach alle Rekorde

In der laufenden Wintersaison 2017/18 konnten bisher Rekordwerte erzielt werden: Laut Statistik Austria wurden von November bis Februar 49 Millionen Übernachtungen (+ 5,7 Prozent) und 13,26 Millionen Ankünfte (+ 4,8 Prozent) gezählt. Der kalte und schneereiche März dürfte die endende Wintersaison entsprechend abschließen. Allein im Februar stiegen die Nächtigungen auf 18,16 Millionen. Das sind fünf Prozent mehr als im Februar 2016. Zudem konnten in allen Unterkunftskategorien Zuwächse verzeichnet werden. Das größte Plus gab es bei Ferienwohnungen und Ferienhäusern.

Deutsche und Holländer

Neben 11,02 Millionen Einheimischen (plus 3,2 Prozent) kamen in diesem Jahr wieder mehr Touristen aus Deutschland und den Niederlanden.

Blickt man auf die Bundesländer, so konnten sich alle bei den Übernachtungen und Ankünften steigern. Relativ den stärksten Anstieg verzeichnet Kärnten mit plus neun bzw. 8,3 Prozent. Bei den Übernachtungszahlen auf Platz eins liegt Tirol mit 19,1 Millionen (plus 5,8 Prozent), am zweiten Platz folgt Salzburg mit 11,22 Millionen (plus 6,5 Prozent). Dahinter liegt Wien mit 4,09 Millionen Nächtigungen (plus 4,5 Prozent) und Vorarlberg mit 3,44 Millionen (plus 5,4 Prozent). Oberösterreich rangiert mit circa 1,93 Millionen und plus sechs Prozent auf Platz sieben.