Bittere „Klatsche“ statt erstem Semifinale

Bitter! Nach nur 68 Minuten war für Dominic Thiem der Traum vom ersten Semifinal-Einzug beim Heimturnier ausgeträumt. Der Japaner Kei Nishikori (ATP-11.) fegte wie ein Tornado durch die Wiener Stadthalle und ließ den Lokalmatador samt 9200 Besuchern nach dem 6:3, 6:1-Erfolg bitter enttäuscht zurück. „Er war über das ganze Match hinweg der bessere Spieler, das muss ich heute so akzeptieren“, gestand Thiem (ATP-7.) die Überlegenheit des Gegners fair ein, merkte aber auch an: „Natürlich hab ich mir einen schlechten Tag ausgesucht, um schlecht zu spielen.“

Ungläubige Gesichter, dann kurze Hoffnung

Ja, die Fans in der ausverkauften Halle, die ihrem Liebling einen Gänsehaut-Empfang bescherten, staunten nicht schlecht —nach nur 20 Minuten lag Thiem 0:5 zurück, ungläubige Gesichter, wohin man schaute. Als es eine Viertelstunde später 3:5 und 40:0 aus Sicht des Hausherren stand, keimte Hoffnung auf. Doch Nishikori hatte keine Lust auf Geschenke, machte bei eigenem Aufschlag fünf Punkte in Serie und den Satz humorlos zu. Es war die einzige Phase, in der Thiem zur Normalform fand.

Druck nicht zu hoch

Denn in Satz zwei stand der Niederösterreicher völlig auf verlorenem Posten, hatte keine Chance mehr, ins Spiel zurückzufinden. „Heute war es vielleicht zu glatt, als dass mir die Stimmung rein hilft, der Gegner war zu stark“, meinte der 25-Jährige. Am Druck des Heimturniers sei es jedenfalls nicht gelegen, versicherte Thiem. „Das hatte nichts mit der Niederlage zu tun. Sicher, es ist bitter, wenn ich so eine Klatsche bekomme und die Leute wollen mich siegen sehen.“

Qualifikant im Semifinale

Nishikori bekommt es im Halbfinale mit dem Überraschungsmann aus Kasachstan, dem Qualifikanten Michail Kukuschkin, zu tun. Dieser besiegte in einem Marathon-Match (3:18 Stunden) den Ungarn Marton Fucsovics (HUN) mit 4:6, 7:6 (2), 7:6 (4). „Einer der taffsten am Court“, geht Nishikori mit einer gehörigen Portion Respekt in die Partie gegen den Weltranglisten-71.