Bittere Lehren

Kommentar zur Stabilität in Europa.

Pazifisten sind sympathische Menschen. Sie sind überzeugt: eine Welt ohne Gewalt und deren Werkzeuge wird eine bessere, eben eine friedliche, in der sich alle lieb haben.

Die europäische Sicherheitspolitik der vergangenen drei Jahrzehnte war zwar nicht radikalpazifistisch, weil kein Staat ganz auf Bewaffnung verzichtete, aber pazifistisch angehaucht. Man genoss die aus dem Ende des Kalten Krieges resultierende Friedensdividende.

Jede Rüstungsbeschaffung war unpopulär. Die EU vertraute auf ihr Stabilität und Wohlstand generierendes Modell, welches derart attraktiv ist, dass es Migranten aus aller Welt nach Europa drängt. Deutschland schaffte gleich die Wehrpflicht ab und ließ sein Heer verkommen.

In Österreich gab es von vornherein weniger zu verrotten, weil auch der Schock des Slowenien-Krieges 1991 nicht nachhaltig wirkte. Damals wurden in Parlamentsdebatten 0,9 Prozent des BIP für die Landesverteidigung als lächerlich empfunden, heute liegen wir unter 0,7 Prozent. Anstatt stärker in Verteidigung investierte man ins Brückenbauen, das ebenso sympathisch wie lukrativ ist.

So manche/r Brückenbauer/in tanzte in einen russischen Konzern. Die politischen Brücken zerbombt Putin gerade, was für uns alle eine bittere Lehre bedeutet: So sympathisch Pazifismus auch sein mag, so gefährlich macht ihn seine Schwester, die Blauäugigkeit.