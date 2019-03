Bittere Zeiten für die Rübenbauern

Die heimischen Rübenbauern durchleben momentan schwere Zeiten, sagte gestern Franz Weinbergmair, Obmann der oberösterreichischen Rübenbauerngenossenschaft, bei einem Pressegespräch in Linz.

Drei Faktoren machen dabei den Landwirten zu schaffen. Die Preise hätten sich laut Weinbergmair seit dem Jahr 2017 um 50 Prozent auf 300 Euro pro Tonne Zucker halbiert.

Weniger Rübenfelder

Zudem ruinierte der Derbrüssler – also ein schädlicher Rüsselkäfer – in Niederösterreich ein Viertel der Felder. Von diesem gehe zwar vermutlich heuer für Oberösterreichs Rübenbauern keine Gefahr aus, gänzlich ausschließen könne man dies jedoch nicht. Gravierend sei jedoch die Reduktion bei der Anbaufläche, die österreichweit um 9000 Hektar von 41.000 Hektar im Jahr 2018 auf 32.000 Hektar dieses Jahr zurückgegangen ist. „In Oberösterreich ist die Anbaufläche zwar mit 5300 Hektar stabil im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings werden 2019 und 2020 Losjahre für die Zuckerrübenbauern, denn wir benötigen österreichweit etwa 40.000 Hektar Rübenfläche, damit die beiden Zuckerwerke der Agrana in Tulln und Leopoldsdorf ausgelastet sind“, so Weinbergmair.

Beim heimischen Zuckerverarbeitungskonzern Agrana ergeben sich vorerst keine Konsequenzen hinsichtlich Kapazitätsanpassungen, heißt es gegenüber dem VOLKSBLATT auf Anfrage. Sollte dieses geringere Flächenniveau aber nachhaltig sein, „müssen Kapazitätsmaßnahmen überlegt werden". „Wir gehen aber davon aus, dass ein mittelfristig höheres Rübenpreisniveau und das verstärkte Augenmerk auf Schädlingsbekämpfung die Wettbewerbsfähigkeit des Rübenanbaus verbessert", teilte die Agrana mit.