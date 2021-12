„Bizzares Ende“ entriss Linz Sieg

Mit der letzten Spielsekunde gingen in der Linz-AG-EisArena die Diskussionen so richtig los. Die Steinbach Black Wings Linz führten in einem turbulenten Kellerduell der ICE Hockey League gegen Dornbirn mit 4:3, ehe Hancock zeitgleich mit der Schlusssirene zum Ausgleich traf. Die Schiedsrichter gaben den Treffer zuerst nicht, um dann mittels Videoüberprüfung ihre Entscheidung zu ändern. 0,03 Sekunden vor dem Spielende soll der Ausgleich gefallen sein. In der anschließenden Verlängerung entschied Zitz die Partie zugunsten der Bulldogs.

„Ein bizarres Ende mit einer hässlichen Entscheidung“, war Linz-Trainer Raimo Summanen sichtlich mitgenommen und auch Center Will Pelletier war konsterniert: „Natürlich ist das Pech, aber wir hätten es einfach besser machen müssen“.

Zeit zum Hadern bleibt dem Tabellenletzten nicht. Am Dienstag treffen die Black Wings im letzten Spiel vor Weihnachten auf den VSV.

Von Daniel Gruber