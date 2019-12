Black Wings beendeten Negativserie in Bozen

Am 10. Dezember 2017 gewannen die Black Wings in Bozen mit 4:3 und es sollte fast zwei Jahre bis zum nächsten Linzer Erfolg in der „Eiswelle“ dauern.

In Minute 56. schoss Rick Schofield den entscheidenden Treffer zum — erraten — 4:3. Die Entscheidung, nach dem 4:1-Sieg in Innsbruck in Tirol zu bleiben und direkt weiter nach Südtirol zu fahren, erwies sich als goldrichtig. Die Wings drehten das umkämpfte Spiel im Schlussabschnitt, Brian Lebler sorgte für das 3:3 (41.). Davor trafen Dan DaSilva (18./PP) zum 1:1 und Andreas Kristler (26.) zum 2:1.

Mit dem fünften Sieg in den letzten sechs Spielen (Torverhältnis 24:13) wurde Bozen überholt, liegt man auf Platz drei.

Am Dienstag sind die Black Wings spielfrei, am Freitag empfangen sie Schlusslicht Dornbirn.