Black Wings rangen Meister nieder

Nächstes Torfestival beim Duell Black Wings Linz gegen die Vienna Capitals! Wie vor zwei Wochen beim 7:6-Heimsieg n. P. hatten auch diesmal die Stahlstädter das bessere Ende für sich, 6:5. Und weil Innsbruck den KAC mit 4:2 schlug, können die Linzer drei Runden vor dem Ende der Pick Round nicht mehr von Platz drei verdrängt werden, das Heimrecht im Viertelfinale ist fix. Der Rückstand auf Tabellenführer Wien beträgt nur noch zwei Punkte.

Der Schlager in der Hauptstadt begann für die Wings denkbar schlecht. Schon in Minute zwei saßen Rick Schofield und Andreas Kristler auf der Strafbank, Nik Hartl traf für den Titelverteidiger zur Führung. Doch die Linzer zeigten ihre Kämpferqualitäten, Fabio Hofer, Corey Locke und Dan DaSilva sorgte für die 3:1-Führung nach dem ersten Abschnitt. 25 Minuten später stand es 4:4 (für Linz Stefan Gaffal), ehe Brian Lebler (48./PP) und Locke (53.) die Weichen auf Auswärtssieg stellten. In einer wahren Abwehrschlacht retteten sich die Gäste über die Zeit, überstanden am Ende eine 4:6-Unterzahl.

Negativ: Erneut kassierte man 14 Strafminuten (Wien nur sechs).