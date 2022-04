Blackout auf typisch Österreichisch

Ihre Rolle als Buhlschaft im „Jedermann“ 2016 bei den Salzburger Festspielen habe ihre Bekanntheit gefördert, sei für sie aber passé.

Seither hat sie viel für Film und Fernsehen gedreht. Demnächst ist die gebürtige Luftenbergerin Miriam Fussenegger (31) wieder auf dem Bildschirm zu sehen, und zwar an der Seite von Kollegen wie Martina Ebm, Hilde Dalik oder Wolf Bachofner im ORF-Event-Sechsteiler „Alles finster“ (ab 25. April montags, 20.15 Uhr, ORF 1), bei dem es um einen europaweiten Stromausfall, ein Blackout, geht. Fussenegger über Notfallversorgung, typisch Österreichisches und ein Herzensprojekt.

VOLKSBLATT: Haben Sie sich vor den Dreharbeiten Gedanken über ein mögliches Blackout gemacht?

MIRIAM FUSSENEGGER: Das Thema war nicht neu, aber ich hab´ es davor so ein bisschen als Hirngespinst abgetan. Beim Drehen ist mir bewusst geworden, wie real die Bedrohung ist.

Waren Ihnen die weitreichenden Folgen bewusst?

Ich wusste schon, was ein Blackout ungefähr bedeuten kann, aber es war in weiter Ferne. Mittlerweile heißt es ja, dass nicht die Frage ist, ob es passiert, sondern wann, und das macht natürlich schon etwas mit einem.

Haben Sie Angst vor so einem Ereignis?

Angst nicht, aber es schadet nicht, vorbereitet zu sein, einen Gaskocher zuhause zu haben und ein paar mehr Konserven, eine solarbetriebene Powerbank… Das ist heute generell Konsens in der Gesellschaft und betrifft nicht mehr nur einen Teil der Menschen, die sich in ihrem Bunker auf den Weltuntergang vorbereiten.

Ein schwieriges Thema als Komödie. Warum ist das der richtige Zugang?

Ich bin ein großer Fan von Humor auch in schwierigen Lagen und glaube, wenn man das gut macht, hat das eine große Qualität und erfordert zudem eine gewisse Virtuosität. Ich finde aber auch, dass man sich den Themen stellen kann, so wie sie sind. In der Serie ist es gut gelungen, das zutiefst Österreichische auf schräge Art und Weise einzufangen im Sinne von „Ja, schau ma mal, machen wir uns einmal ein Bier auf“ oder „Ist ja nicht so tragisch“. Ich finde, die Serie verharmlost das Ganze aber nicht und macht es auch nicht trivial.

Sehen Sie die Serie auch als Handlungsanleitung für den Notfall?

Nein, die Geschichte ist ja fiktiv und vorrangig Unterhaltung. Aber sie zeigt auf, welche Situationen auftreten können und man wird dafür sensibilisiert. Man weiß ja gar nicht mehr, was alles mit Strom betrieben wird…

In welcher besonderen Situation ist Ihre Figur?

Meine Figur Laura leidet an einer Angststörung und kommt mit dem Leben so schon nicht wirklich gut klar. Das Blackout ist dann natürlich eine verschärfte Situation. Laura ist neurotisch und steht ein bissl neben ihrem Leben. Aber sie hat Führungsqualitäten, kann mit Gruppen gut umgehen und findet im Laufe der Serie mehr und mehr zu sich.

Da werden alle möglichen Typen gezeigt und wie sie so einer Lage begegnen, vom Verschwörungstheoretiker bis zum Bundesheeroffizier, den nichts aus der Ruhe bringt …

Das Spezielle ist, dass die Charaktere alle in einem kleinen Dorf zusammenkommen. Meine Lieblingsszenen sind die mit dem Bundesheer, das ist so böse lustig, auch wenn junge Rekruten dargestellt werden — eine interessante Skizze davon, wie es sein könnte, und das hat mich wirklich sehr amüsiert.

Wie hat die Buhlschaft Ihr Leben verändert?

Das ist etwas, das mir immer bleibt, das für mich aber passé ist. Ob es mir beruflich etwas gebracht hat? Ich weiß nicht, wie es sonst gewesen wäre. Ich habe auch davor schon viel gedreht und relativ große Projekte gemacht.

2021 haben Sie den dritten oö. Landkrimi an der Seite von Maria Hofstätter gedreht. Worum geht es da und wann wird der zu sehen sein?

Die Geschichte ist dieses Mal grenzübergreifend mit Tschechien, mehr will ich gar nicht verraten. Wann er im Fernsehen gezeigt wird, weiß ich leider noch nicht.

Sie gehen mit einem musikalischen Abend auf Tour.

Ein Herzensprojekt, mit dem wir am 11. Mai im Linzer Posthof sind. Mit meiner Kollegin Susanne Gschwendtner, auch Oberösterreicherin, und einem Pianisten gestalten wir ein Programm, das quer durch alle Genres das Thema Liebe und Frausein in modernen Zeiten behandelt. Wir hanteln uns von „Kabale und Liebe“ von Schiller bis Jelinek und den „Liebhaberinnen“, dazwischen gibt es Musik von Nina Hagen bis Beatles bis Brecht bis Klassik und Jazz. Ich bin vorrangig singend, aber auch lesend im Einsatz.

Was sind Ihre nächsten Pläne?

Ich habe zwei Kinofilme, die Komödie „Hals über Kopf“ von Andreas Schmid, und einen Film gedreht, in dem es um eine jüdische Rachegeschichte geht, die heißt „Schächten“ und stammt von Thomas Roth. Beide sind noch nicht herausgekommen. Aktuell drehe ich „Vienna Blood“ und im Sommer spiele ich wieder in Haag in „Wie es euch gefällt“.

Mit MIRIAM FUSSENEGGER sprach Melanie Wagenhofer