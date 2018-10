Blau Weiß gibt Bundesliga Korb

Von Roland Korntner

Die Meisterschaft der Zweiten Fußball-Liga läuft zwar noch bis 1. Juni 2019, eine Entscheidung ist aber schon jetzt gefallen. Der FC Blau Weiß wird definitiv nicht in die Bundesliga aufsteigen. Die zweitplatzierten Linzer haben nämlich beschlossen, im Frühjahr nicht um die Lizenz für die höchste Spielklasse anzusuchen, da man das finanzielle Risiko als zu groß erachtet. „Wir tragen Verantwortung gegenüber unseren Mitgliedern, Fans, Sponsoren und Partnern. Es wäre grob fahrlässig, wenn wir uns jetzt durch den sportlichen Erfolg von Emotionen leiten lassen und dadurch vielleicht die Existenz des Vereines auf das Spiel setzen“, so das Statement von Präsident Walter Niedermayr. Neben den deutlich höheren Kosten, die in der Bundesliga entstehen, schließlich benötigt man dann 25 Vollprofis (derzeit sind es nur zehn), gab es auch noch strukturelle und organisatorische Hindernisse. Etwa die Auslagerung des Profibetriebs vom Verein in eine GmbH. „Wir benötigen noch Zeit, streben ein stetiges und gesundes Wachstum an“, betont Niedermayr. „Ein möglicher Aufstieg käme zu früh“, weiß auch Sport-Vorstand David Wimleitner.

bezahlte Anzeige

Die Mannschaft zeigte sich von dieser Entscheidung letztlich ziemlich unbeeindruckt, steckte in Wien gegen die Young Violets der Austria ein 0:1 sowie ein 1:3 weg und ging schließlich als strahlender 6:3-Sieger vom Feld. Vor allem weil Canillas und Joker Templ jeweils zweimal trafen.

Vorwärts reicht die rote Laterne an Horn weiter

Der SK Vorwärts Steyr feierte gestern in der Zweiten Liga den zweiten Sieg in Folge und gab damit die rote Laterne an den SV Horn weiter. Tore von Dirnberger und Halbartschlager machten beim zwischenzeitlichen Ausgleich von Lageder den ersten Heimsieg des Aufsteigers in dieser Saison perfekt.

SV Ried will Anschluss ans Spitzenduo halten

Zum Abschluss der 12. Runde empfängt die drittplatzierte SV Guntamatic Ried am Sonntag (10.30 Uhr) Austria Lustenau: „Für mich ist das seit Beginn der Meisterschaft ein Anwärter auf den Titel. Sie haben Spieler in ihren Reihen, die das Niveau mitbringen, um das auch zu schaffen“, warnte Trainer Thomas Weissenböck vor den Vorarlbergern. Und forderte von seiner Mannschaft nach dem 0:0 in Lafnitz: „Um es positiv zu gestalten, müssen wir noch ein Schäuferl drauflegen.“ Zumal es um den Anschluss an die Spitze geht.