Blau Weiß und Vorwärts im Hoch

Von Roland Korntner

Himmelhochjauchzend, zu Tode betrübt. So lässt sich die Stimmung von Oberösterreichs Spitzenduo in der Zweiten Liga auf den Punkt bringen. Obwohl die beiden Klubs derzeit nur durch einen Platz getrennt sind.

Blau Weiß: Der angekündigte Aufstiegsverzicht (im Fall des Meistertitels) hat vorerst noch keine Motivationsdelle hinterlassen, nach 14 Runden stehen sensationelle zehn Siege und Platz zwei, punktegleich mit Wattens, zu Buche. „Dank der Länderspielpause können wir den Derbysieg auch ein wenig auskosten“, grinste Doppeltorschütze Manuel Hartl nach dem 3:1 in Ried. Und zählte die Erfolgsfaktoren (nach Rang zehn im Vorjahr) auf. „Qualität, Teamgeist, eine super Stimmung, Selbstvertrauen und ein Trainer, der perfekt zur Mannschaft passt.“ So gelinge es, dass „wir auf den Platz bringen, was wir uns vornehmen“, so Hartl.

Ried: „Es fühlt sich an, als ob wir Neunter wären, dabei sind wir Dritter.“ So skizziert Manager Fränky Schiemer die Stimmung im Klub und vor allem im Umfeld. Ihre Unzufriedenheit gaben die Fans nach dem 1:3 im Derby nicht nur durch Pfiffe, sondern auch durch Chöre wie „Schiemer raus“, „Trainer raus“ oder „Wir haben die Schnauze voll“ kund. „Im Moment prasselt sehr viel auf uns ein. Ich kann damit umgehen, bin schon lange dabei. Aber wir haben eine junge Mannschaft, der fehlt die Leichtigkeit“, erklärte Weissenböck nach nur einem Sieg aus den letzten fünf Runden.

Vorwärts: Steil nach oben zeigt hingegen die Formkurve von Steyr, der Aufsteiger feierte am Samstag mit einem 2:1 über Austria Klagenfurt den dritten Sieg binnen vier Runden. „Der Sieg war hochverdient, jetzt haben wir 14 Punkte, das hätte uns vor der Saison niemand zugetraut“, freute sich Trainer Gerald Scheiblehner. Sein Team konnte damit erstmals seit der 1. Runde die drei Abstiegsplätze verlassen.