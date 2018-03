Blau Weiß verlor Spiel und Rodnei

Erste Liga: Beim 0:1 in Lustenau verletzte sich Abwehrchef erneut an der Wade

Von Tobias Hörtenhuber

„So lange wie möglich hinten die Null halten“ — die Ansage von Blau-Weiß-Linz-Trainer Thomas Sageder vor dem Spiel war klar, nur umgesetzt wurde sie nicht. Nach nur zwölf Minuten vergaß man Ronivaldo neun Meter vor dem Tor völlig und der Lustenau-Goalgetter ließ sich per Kopf nicht zweimal bitten. Am Ende sollte dieser Treffer genügen, weil die Linzer erst in den letzten 20 Minuten Druck erzeugen konnten. BW-Abwehrchef Rodnei war da nicht mehr auf dem Feld. Beim Brasilianer wurde nach einem Schlag auf die linke Wade jene Muskelblessur wieder akut, die ihn schon zu Beginn des Frühjahrs für drei Wochen außer Gefecht gesetzt hatte. Wie schlimm es den 32-Jährigen erwischt hat, muss eine genaue Untersuchung zeigen.

Das Spiel stand übrigens auf der Kippe, erst wenige Stunden vor Anpfiff gab ein Gericht grünes Licht. Der Antrag einer Anrain- erin, die sich vom ihrer Meinung nach zu hellen Flutlicht belästigt fühlt, auf einstweilige Verfügung wurde abgelehnt.

Lustenau – Blau Weiß Linz 1:0 (1:0). Torfolge:

1:0 (12.) Ronivaldo

Blau Weiß: Hankic – Haudum, Rodnei (65. Huspek), Pikkarainen – Hinum – Kerschbaumer, Cvetko, Koita (46. Hartl), Krainz – Kreuzer (63. Templ), Lüchinger.

Gelb: Man. Krainz; Mar. Krainz.