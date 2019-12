Blau-Weiß-Zukunft im Profifußball hängt am seidenen Finanzfaden

Klub braucht 800.000 Euro, sonst folgt Zwangsabstieg in die Regionalliga

Von Christoph Gaigg und Roland Korntner

Zwischendurch waren die Wogen hochgegangen, war heftig diskutiert worden. Am Ende gab es aber doch Applaus. Der galt allen voran den beiden neu gewählten Vorständen Manuel Wellmann und Sargon Mikhaeel, in deren Hände die Zukunft von Fußball-Zweitligist Blau Weiß Linz gelegt wurde.

Sie kümmern sich in den nächsten Tagen und Wochen gemeinsam mit Stefan Reiter und Rechtsbeistand Peter Vogl um das Weiterbestehen des Klubs. Die Wahl der Vorstände war notwendig, damit Blau Weiß nach dem Rücktritt des alten Vorstands, der allerdings nicht entlastet wurde, handlungsfähig bleibt.

Sponsoren gesucht

Nun gilt es, schleunigst Sponsoren und Unterstützer aufzutreiben. Die drei Szenarien sind klar: Weiterführung des Profibetriebs, Umstellung auf Amateurbasis oder Einstellung des Spielbetriebs. Damit Ersteres vorerst einmal gewährleistet ist, müssen in den nächsten Wochen 800.000 Euro her. Gelingt das nicht, bleibt nur die Umstellung auf einen Amateurverein, womit die laufende Saison mit Amateurspielern zu Ende gespielt werden müsste. Das hätte aufgrund der Lizenzbestimmungen den Zwangsabstieg in die Regionalliga Mitte zur Folge.

Gerüchte um Honda

Die Gerüchteküche brodelt freilich längst — unter anderem wird ein Einstieg von Keisuke Honda, der einst beim SV Horn große Champions-League-Pläne gehegt hatte, gehandelt. Gegen ein mögliches Engagement von Franz Grad, der aber selbst längst abgelehnt hat, sprachen sich indes einige Mitglieder vehement aus. Auch deshalb ging es in den VIP- Räumlichkeiten der Linzer Gugl am Mittwochabend zwischendurch heiß her. „Ein paar Mal war ich schon ziemlich verwundert“, berichtete Peter Vogl.