Blau-weißer Ärger hoch drei

Tabellenführung ausgerechnet in Pasching verspielt — Schock für Steyr

Von Tobias Hörtenhuber

Es war ein Sonntagvormittag zum Vergessen für den FC Blau Weiß Linz — die Juniors OÖ stürzten die Linzer mit dem 3:2 von der Spitze der zweiten Fußball-Liga. Der blau-weiße Ärger begann dabei schon vor dem Spiel.

Lange Warteschlange:

Weil es vor dem Derby keinen Vorverkauf gab, bildete sich vor der TGW-Arena in Pasching eine lange Schlange, wie Facebook-Bilder belegen. Hunderte Fans mussten bis zu 40 Minuten warten, verpassten den Anpfiff — zu wenige Kassen waren geöffnet.

Fahrlässige Spieler:

Mit dem Selbstverständnis von vier Siegen in Serie dominierten die Gäste das Spiel, führten durch Canillas (17.) und Tursch (23.) schnell mit 2:0. Doch einem verunglückten Querpass in der Defensive folgte ein Foul von Goalie Ammar Helac und Marko Raguz ließ sich die Chance vom Elferpunkt nicht entgehen (30.). Linz-Trainer Thomas Sageder ärgerte sich vor allem darüber, dass seine Elf vergaß, „weiter Fußball zu spielen.“ Der Ausgleich von Inpyo Oh (50.) und der zweite Treffer von Raguz (52.) waren die Folge.

Gegner in Topbesetzung:

Ausgerechnet im Derby konnten die Juniors erstmals auf alle LASK-Kooperationsspieler zurückgreifen. „Da muss ich noch ein ernstes Wort mit Oliver Glasner (LASK-Trainer/Anm.) reden“, meinte Sageder, der nur 1,5 km von seinem Kollegen entfernt wohnt, augenzwinkernd.

Vorwärts-Steyr-Innenverteidiger Nicolas Wimmer droht wegen eines Kreuzbandrisses lange auszufallen, eine MR-Untersuchung soll heute Klarheit bringen.