Blaues Wirrspiel

Dass die Bundes-FPÖ nach Ibiza-Gate, den Stracheschen Spesenwirren und dem Nationalratswahlergebnis nur schwer Tritt fasst, ist irgendwie verständlich. Immerhin muss man sich nicht nur inhaltlich sammeln, sondern auch personell — die Frage Norbert Hofer oder Herbert Kickl lässt grüßen. Angesichts dieser komplizierten inneren Verfasstheit der Blauen ist es umso verwunderlicher, wie Parteichef Hofer aktuell agiert.

Einerseits sieht er den Platz der FPÖ in der Opposition, andererseits will er doch mitregieren, wenn die Verhandlungen der ÖVP mit der „Weltuntergangssekte“ — also den Grünen — scheitern.

Deren Chef Werner Kogler hatte gestern eine gute Antwort auf Hofers Auslassungen parat, auch wenn sie nur mittelbar auf die FPÖ gemünzt war: „Man soll sich nicht immer nur fürchten, und nur die Risiken sehen, sondern möglicherweise auch die Chancen“.

Mit anderen Worten: Wenn die FPÖ in der Opposition die Chance sieht, sich zu erneuern, dann sollte sie diese Chance auch ergreifen.

Seltsam ist auch, was Hofer ÖVP-Chef Sebastian Kurz ausrichtet, dass dieser nämlich keine Koalition mehr scheitern lassen könne. Nur zur Erinnerung: Gescheitert ist diese Koalition an der FPÖ — auch wenn man das dort nicht wahrhaben will.