„Blech“ als Motivation für die Saison

Mit Plätzen vier (Sprint) und sechs (Massenstart) lief, nein, schoss Biathlet Julian Eberhard bei Olympia in Pyeongchang 2018 nur knapp an Edelmetall vorbei. Diese Saison will es der 32-jährige Salzburger besser machen. „Wichtig war, nach der Analyse zu sagen: Es gibt neue Ziele. Daraus habe ich wieder meine Motivation geschöpft“, erzählte Eberhard vor dem ersten Einzelrennen (20 km) der Saison am Mittwoch (14.15/live ORF eins) in Pokljuka.

„Reif für eine Medaille“

„Ich glaube, ich wäre jetzt reif für eine Einzelmedaille“, hat er ein ganz großes Saisonziel: Edelmetall bei der WM Östersund (SWE/7. bis 17. März). „Ich hab sehr gut gearbeitet“, lobte der einzige ÖSV-Sieger der letzten Saison die Zusammenarbeit mit Neo-Cheftrainer Ricco Groß. „Er war selbst in einer großen Mannschaft als Sportler und als Trainer, das sind Erfahrungen, die wir auch gut nützen können“, ist Eberhard überzeugt. Wichtig wird sein, die „Zitter-Hand“ beim Schießen besser im Griff zu haben, als letzte Saison. Denn in der Loipe macht ihm keiner etwas vor. „Der Schießstand ist für mich natürlich eine Herausforderung, da fällt mir nicht alles so in den Schoß wie beim Laufen.“ Nachsatz: „Genau das macht es reizvoll, ich mache das Schießtraining sehr gerne.“

Ab Mittwoch sind aber nicht nur Eberhards Spitzenergebnisse wichtig, sondern auch mannschaftliche Geschlossenheit. Denn erstes Ziel des ÖSV ist es, wie berichtet, den verlorenen sechsten Startplatz zu erobern.