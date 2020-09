Blechsalat auf A9

In einem ordentlichen Blechsalat endete in der Nacht auf Mittwoch ein Verkehrsunfall mit einem Autotransporter auf der Pyhrnautobahn in Wartberg an der Krems (Bezirk Kirchdorf).

Ein Autolenker, der einen Anhänger mit zwei Fahrzeugen hatte, verlor die Kontrolle über das Fahrzeuggespann. Nach der Kollision mit der Leitschiene stürzte der Anhänger um.

Eines der Auto löste sich und kam am Dach zum Liegen, der Anhänger mit dem zweiten aufgeladenem Pkw lag auf der Seite. Das Auto, das den Anhänger gezogen hat, wurde ebenso schwer beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand allerdings beträchtlicher Sachschaden.