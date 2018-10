Blicke hinter Kulissen und Leinwände

Das Jahr 2018 bringt mit dem hundertsten Todestag von vier exzeptionellen Künstlern — Gustav Klimt, Egon Schiele, Otto Wagner und Kolo Moser — zwar extrem viele Ausstellungsmöglichkeiten. Aber an dem für die Nachwelt spektakulärsten Namen, nämlich Schiele, will auch das Wiener Belvedere nicht vorbeigehen, ungeachtet der parallelen Ausstellung im Leopold Museum.

Schließlich kann das Belvedere, das auf die 1903 gegründete „Moderne Galerie“ (ab 1912 „Österreichische Staatsgalerie“) zurückgeht, auf eine eigene, für den Künstler selbst so enorm wichtige Schiele-Geschichte zurückblicken.

Es geht nicht nur um die 20 Meisterwerke

Und darum geht es in der Ausstellung in der Orangerie des Hauses (Zugang über das Untere Belvedere) und nicht nur darum, die 20 Meisterwerke auszustellen, die man heute selbst besitzt — darunter Schlüsselwerke wie das Gemälde von Schieles Gattin Edith, zahlreiche Porträts wie auch die berühmten, immer wieder abgebildeten Prunkstücke „Tod und Mädchen“ oder „Die Umarmung“, „Mutter mit zwei Kindern“ oder „Kauerndes Menschenpaar“.

Gezeigt werden soll auch, wie die Werke ins Belvedere kamen, wobei der zweite Direktor des Hauses, Franz Haberditzl, ein Freund und Förderer Schieles, mit seinen Ankäufen den Grundstock der Schiele-Sammlung legte. Das Porträt Haberditzls ist nicht zu dessen Lebzeiten, sondern erst Generationen später durch Ankauf ans Haus gekommen … Jedenfalls geht es auch um einen Blick hinter die Kulissen der Museumsarbeit — und wie wichtig verständnisvolle, kunstsinnige Direktoren für die Künstler waren und wohl auch sind.

Manches, was das Belvedere an Schiele besessen hat, ging „verloren“, etwa als man in den 1950er-Jahren mit dem Schiele-Sammler Rudolf Leopold „tauschte“: Dieser gab für die „Wally“ (die ihm später so viel Probleme bereitet hat, als Amerika sie als Raubkunst nicht herausgab) den so genannten „Reinerbuben“, ein Prunkstück des Belvederes. Aber auch die „Wally“ hat man leihweise zurückgeholt, man will schließlich zeigen, was man alles hatte — wobei zahllose Grafiken, einst im Besitz des Hauses, sich heute in der Albertina befinden.

Computer-Animationen zeigen Originale

Man hat nicht nur die Sammlungsgeschichte mit Dokumenten und Briefen reich belegt, man hat auch die Gemälde einer ausführlichen wissenschaftlichen Untersuchung unterzogen, wobei hoch differenzierte Röntgenapparate etwa Änderungen oder auch Entwicklungsstufen von Gemälden zeigten: Wie das heute in dieser Form berühmte Bildnis von Gattin Edith ursprünglich aussah — das kann man anhand einer Computer-Animation mit dem Original vergleichen. Diese Ausstellung ist für eine Menge Überraschungen gut.

Belvedere/Unteres Belvedere/Orangerie, Wien: Egon Schiele. Wege einer Sammlung bis 17. Februar 2019, täglich 10 bis 18 Uhr, Freitag bis 21 Uhr