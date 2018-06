Blitznacht in OÖ: Zahlreiche Brände

LINZ — Heftige Unwetter haben in der Nacht zum Dienstag zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen im Land geführt. In einigen Fällen war es Blitzschlag, der Brände verursacht hatte. Etwa in Buchkirchen (Bezirk Wels-Land), wo 20 Feuerwehren bei einem Großbrand im Einsatz standen. Während eines Gewitters war das Nebengebäude eines Bauernhofes in Brand geraten. Zu diesem Zeitpunkt war die örtliche Feuerwehr gerade mit den Arbeiten nach einem Verkehrsunfall beschäftigt — ein Auto war gegen eine Mauer geprallt. Der Altbauer, der bereits geschlafen hatte, wurde kurz nach 22 Uhr durch den Einschlagsknall geweckt. Er entdeckte das Feuer und lief zum Nachbarn, von wo aus die Feuerwehr verständigt wurde. Die Einsatzkräfte konnten das Wohnhaus und den Stall vor den Flammen schützen. In dem Nebengebäude wurden jedoch einige landwirtschaftlichen Geräte vernichtet.

Blitz schlug in Holzstoß ein

Gegen 22.30 Uhr schlug in Vorderweißenbach (Bez. Urfahr-Umgebung) in der Ortschaft Brunnwald ein Blitz in eine Holztriste ein. Das Holz begann zunächst nur zu glosen, weshalb das Feuer auch erst zwei Stunden später von einem Nachbarn bemerkt wurde. Er verständigte die Feuerwehr und den Besitzer. Dieser versuchte noch bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte gemeinsam mit seiner Ehefrau, die Flammen mit Handfeuerlöschern einzudämmen. Den vier alarmierten Feuerwehren gelang es im Anschluss recht schnell, den Brand zu löschen. Laut Einsatzleiter Karl Mascher von der FF Vorderweißenbach ist es vor allem dem Nachbarn zu verdanken, dass ein Übergreifen der Flammen auf eine danebenstehende Hütte und den angrenzenden Wald verhindert werden konnte.

Feuerwehrleute mussten gesichert werden

Am Schafberg hat bereits Montagabend ein Blitz in der Nähe der Dorneralm (Gemeinde St. Gilgen) in einen Baum eingeschlagen und einen kleinen Waldbrand ausgelöst. Ein Wanderer alarmierte die Feuerwehr. Da sich das Areal in einem sehr unwegsamen Gebiet befand, gestalteten sich die Löscharbeiten für die Einsatzkräfte aber schwierig. Sie mussten im Steilgelände zum Teil sogar von Bergrettern gesichert werden. Gegen Mitternacht hatten sie das Feuer aber schließlich unter Kontrolle.

Auch Wohnhäuser waren in der Blitznacht nicht verschont geblieben: In Pilsbach im Bezirk Vöcklabruck dürfte der Blitz in einen Zählerkasten eingeschlagen haben. Ein Wohnhausbrand war die Folge. Drei Feuerwehren waren im Einsatz. Und in Fraham (Bezirk Eferding) führte ein nächtlicher Blitzschlag zum Schmoren der elektrischen Zuleitung und der Panzersicherung in einem Wohnhaus und verursachte dort einen Glimmbrand.