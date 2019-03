Aktion brachte 900.000 m² Blumenfläche für Biene, Schmetterling & Co.

LINZ — Ein voller Erfolg war die im Vorjahr gestartete „Blühstreifenaktion“ vom Bienenzentrum OÖ der Landwirtschaftskammer (LK) und dem Maschinenring OÖ. Mehr als 250 Landwirte haben 900.000 m² Blühwiesen als Nahrungsgrundlage für bestäubende Insekten angelegt — fast viermal so viel wie erwartet. „Das zeigt, dass sich die Landwirte vermehrt als Landschaftsgestalter sehen“, ist Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger erfreut.

Zumal es dafür auch keine Förderung gibt und somit Kosten anfallen. Heuer soll die Aktion nicht nur auf ganz Österreich ausgerollt werden, hierzulande sollen auch Gemeinden, Betriebe und Private ins Boot geholt werden. Als Problem erweist sich allerdings nach wie vor, dass der Rasen, nicht aber die Blumenwiese als sauber angesehen wird: „Wenn die Blumen abblühen, sieht das nicht mehr sauber aus“, so Hiegelsberger, der hier ein Umdenken anstoßen will. Immerhin sei die Blühwiese in der Erhaltung auch billiger, weil nicht gemäht wird.

Regionalität wichtig

Für die Gestaltung der bunten Flächen wird heimisches Saatgut angeboten, so LK-Präsident Franz Reisecker. Der Samen für 50 m² kostet etwa 19,60 Euro. Für Insekten sei die Regionalität enorm wichtig, da viele darauf angewiesen sind, dass ganz bestimmte Blumen zu ganz bestimmten Zeiten blühen, heißt es vom Maschinenring, der mit der Anlage der Flächen beauftragt werden kann. Infos dazu gibt es vom Bienenzentrum.