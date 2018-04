Blühstreifen sollen das Bienensterben bremsen

LINZ – Oberösterreich darf nicht China werden, wo mittlerweile angesichts des massiven Bienen- und Insektensterbens vielfach Menschen die Bestäubung der Blüten vornehmen. Zu diesen Zweck gibt es hierzulande bereits eine Reihe von geförderten Maßnahmen, um dem Verschwinden von Sumsi & Co entgegenzuwirken.

Damit Honig- und Wildbienen sowie alle blütenbesuchenden Insekten auch im Juli und August ausreichend Nahrung vorfinden, haben das Bienenzentrum OÖ und der Maschinenring das im Jahr 2016 im Bayern gestartete Blühstreifenprojekt übernommen. Dort wurden rund 80 Kilometer Wiesen vor allem neben Mais- und Sojafeldern angelegt. „Unser Ziel, ebenso viele Kilometer Blühstreifen in Oberösterreich zu schaffen, können wir nur gemeinsam erreichen“, betonten gestern Agrarlandesrat Max Hiegelsberger und Landwirtschaftskammerpräsident Franz Reisecker. Neben Bauern können sich auch Gartenbesitzer an der Aktion beteiligen, die über eine geeignete Fläche verfügen.

Aktion stößt auf großes Interesse

Laut Maschinenring-Obmann Gerhard Rieß und Petra Haslgrübler vom Bienenzentrum OÖ ist das Interesse an der Aktion groß, die Anfragen reichen von Mini-Flächen im Ausmaß von 5 m² bis zu Flächen in der Größenordnung von 5 Hektar. Interessenten können sich bei den ortsansässigen Maschinenringen melden, die Koordination und Abwicklung übernehmen. Der Preis für den Laufmeter Blühstreifen beträgt je nach Saatgut- mischung zwischen 15 und 30 Cent plus zehn Prozent Pauschale für die Anfahrt. Inkludiert ist die Aussaat pro Laufmeter mit einer Sämaschine.

Für die Teilnahme an der Aktion erhalten die Bauern zwar keine speziellen Zahlungen, es gibt aber im Rahmen des Mehrfachantrages Direktzahlungen für die so genannten Bienentrachtbrache. Im Gegensatz zu einer normalen Grünbrache können sich Landwirte, die zur Anlage von ökologischen Vorrangflächen verpflichtet sind, die Bienentrachtbrache mit der eineinhalbfachen Fläche anrechnen lassen.

Laut Hiegelsberger sollen Blühlstreifen künftig nicht nur in der Landwirtschaft und in privaten Gärten, sondern auch auf öffentlichen Flächen ein Thema werden.

hw