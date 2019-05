Blümel für Rotation der EU-Kommissare

EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP) ist für eine „faire Rotation“ der EU-Kommissare nach einer möglichen Vertragsveränderung. Österreich ist demnach nicht zu einem einseitigen Verzicht auf einen eigenen EU-Kommissar bereit, sondern – sollte der Vorschlag von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nach einer Verkleinerung der EU-Kommission angenommen werden – für eine „faire Rotation, die alle EU-Staaten betrifft, auch die großen“. „Ganz prinzipiell“ werde „es wohl jedes Land irgendwann mal treffen“, sollte der Vorschlag von Kurz umgesetzt werden. Österreich sei dann auch zum Verzicht bereit.

Kurz will seine vom SPÖ-Spitzenkandidaten Andreas Schieder als „alte Kalauer“ bezeichnete Vorschläge beim EU-Gipfel am Donnerstag in Sibiu (Hermannstadt) einbringen. Die von der FPÖ nominierte Außenministerin Karin Kneissl (parteilos) legt sich in der Frage einer Neuverhandlung des EU-Vertrags nicht fest. „Ich kann das derzeit weder mit ‘Ja’ noch mit ‘Nein’ beantworten“, sagte sie gestern.

FPÖ-Spitzenkandidat Harald Vilimsky hatte sich gegen den Vorschlag ausgesprochen und vor weitreichenden Konsequenzen wie einer Aufhebung des Einstimmigkeitsprinzips gewarnt. „Die Einstimmigkeit ist sehr wichtig“, unterstrich Kneissl.

ÖVP-Spitzenkandidat Othmar Karas plädiert indes für eine Aufweichung der Einstimmigkeit in Steuerfragen.