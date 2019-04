Blues nach Auswärtssieg in Dallas im NHL-Play-off 2:1 vorn

Die St. Louis Blues haben am Montagabend (Ortszeit) einen 4:3-Erfolg bei den Dallas Stars gefeiert und damit in der zweiten Play-off-Runde der National Hockey League (NHL) auf 2:1 gestellt. Matchwinner für die Gäste aus Missouri war Patrick Maroon mit einem Treffer 98 Sekunden vor der Schlusssirene. Die Stars hatten zuvor dreimal einen Rückstand wettgemacht.

Auch das vierte Spiel der “best of seven”-Serie findet in der Nacht auf Donnerstag (ab 3.30 Uhr MESZ/live DAZN) in Dallas statt.