Blut aus dem Kübel

Von Christian Pichler

Boxsport ist rohes Gemetzel, ist ästhetischer Hochgenuss. Beides stimmt. Der größte Boxer aller gewesenen Zeiten der, der auch einzigartig im Ring tanzte: Muhammad Ali. Liegt also nahe, Tanz und Boxen zusammenzuführen. „(B)“ nennt das belgische Choreographenduo Koen Augustijnen und Rosalba Guerrero sein Stück, Österreich-Premiere war am Mittwoch bei den TanzTagen im Linzer Posthof. Die Compagnie Siamese, zusammengewürfelt aus sieben Tänzern und drei Boxern, die 75-minütige Performance ein assoziativer Wildwuchs mit Textpassagen und Gesang.

Erst werden noch klassische, für Boxfans „mythische“ Ingredienzen des Sports vorgeführt. Das Training mit immer gleichen Schlagkombinationen, der Trainingskampf, der mit Handtuch wachelnde Trainer. Das herabschwebende Mikrophon. Spätestens, wenn der Moderator die „Fight Night“ verkündet, beginnen die Abzweigungen und Verfremdungen. Ballett auf Boxhandschuhen, „Eye Of The Tiger“ ein Rumba-Tänzchen in der Gruppe. Das Ergötzen an sehnigen Leibern bis zur unterschwelligen (Homo-)Erotik. Der eben noch als Verlierer am Boden lag ein Wunder an Biegsamkeit, zeigt herrlichen Tanz. Frauen boxen, eine will kämpfen, die andere klammert sich fest, lässt sich tragen, schwebt kreisend.

Das Boxen als überragende Metapher für das Leben, der wichtigste Kampf jener mit sich selbst. Augustijnen und Guerrero spitzen zu, die blutige Prügelei witzig gelöst: in Zeitlupe, ein Kübel mit roter Farbe als offensichtliches Requisit. Das Szenario kippt, ein dunkelhäutiger Tänzer/Boxer siegt, sinkt auf die Knie, gibt hündische Laute. Der latente Rassismus im Boxsport, konsequent umgesetzt.

Die Darbietung sehr eigenwillig, lustvoll und freien Geistes. Heftiger Beifall, trampelnde Füße.