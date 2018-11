Blut, Schweiß und Traumtore: LASK zurück auf der Siegerstraße

Von Roland Korntner

Blut, Schweiß und nein, keine Tränen, sondern Traumtore und großer Jubel: Der LASK ist am Samstag in eindrucksvoller Manier auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Nach fünf Bundesliga-Matches ohne vollen Erfolg kam die Admira gerade recht, das Schlusslicht wurde mit 5:1 (1:0) aus der Paschinger TGW-Arena geschossen. Das perfekte Geschenk für Trainer Oliver Glasner zu seinem 50. Spiel als LASK-Trainer in der Bundesliga sowie zum 150. Spiel von Peter Michorl im Trikot der Athletiker.

Blut: Es war kein unfaires oder überhartes Match, wie nur eine gelbe Karte für Admiras Zwierschitz bestätigt. Trotzdem trugen gleich drei Spieler — Trauner, Wiesinger bzw. Thölke — ein blutendes Cut davon, mussten mit einem Kopfverband weiterspielen. „Dreimal Turban nach 30 Minuten habe ich noch nie gesehen. Es galt, das Revier abzustecken, keiner hat sich was geschenkt“, befand Glasner.

Schweiß: Trotz der frühen Führung durch Frieser (15.) verlief die erste Halbzeit relativ zäh, Admira-Trainer Reiner Geyer sah sein Team sogar bis zur 60. Minute „auf Augenhöhe, aber dann haben wir zwei Tore des Monats bekommen.“

Traumtore: Die fünf Treffer der Linzer verdienen alle das Prädikat äußerst sehenswert. 1:0 — Frieser knallte den Ball nach einem Lupfer von Michorl unter die Latte. 2:0 — Einen Eckball von Goiginger versenkte Ullmann volley aus der Distanz. 3:0 — Wieder Frieser, der aus über 20 Metern abzog. 4:1 — Goiginger löste sich und verwertete das Zuspiel von Frieser seelenruhig. 5:1 — Kopfball von Tetteh.