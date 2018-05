Blutbad überschattet Israels 70. Geburtstag

Während Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem Dutzende Palästinenser bei Protesten an Grenze zum Gazastreifen erschossen

In Jerusalemer Stadtteil Arnona fanden sich die ersten Festgäste im US-Konsulat ein. Während in dem Gebäude, das auf Geheiß von US-Präsident Donald Trump nun die neue Botschaft der USA in Israel ist, die Eröffnungsfeier vorbereitet wurde, floss an der israelischen Grenze zum Gazastreifen Blut. Mindestens 43 Palästinenser wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten an der Grenze zu Israel erschossen. Rund 1700 Menschen seien verletzt worden, darunter Hunderte durch Schüsse.

Tödlichster Tag seit 2014

Es ist der Tag mit den meisten Todesopfern seit dem Gaza-Krieg 2014. Der palästinensische Gesundheitsminister Jawad Awad in Ramallah warf Israel ein „Massaker an unbewaffneten Demonstranten“ vor.

Nach Angaben der israelischen Armee waren mehr als 35.000 Palästinenser an zwölf verschiedenen Orten zum Grenzzaun marschiert. Sie hätten Brandbomben und explosive Gegenstände auf Soldaten geworfen. Die Armeeführung betonte, sie schieße nur im Notfall und auch dann nur auf die Beine. Die israelische Luftwaffe flog zudem Angriffe auf Stellungen der islamistischen Hamas im Gazastreifen, von wo aus die Armee beschossen wurde.

Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu ließ sich von dem Blutbad die Feierlaune nicht verderben. Denn er hat von Trump zum begangenen 70. Jahrestag der Gründung Israels ein lange ersehntes Geschenk bekommen: Die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem, mit welcher der US-Präsident die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels zum Ausdruck bringt.

Was Israelis bejubeln, betrachten Palästinenser als Affront: Denn in ihren Augen ist der — von Israel 1967 besetzte — Ostteil Jerusalems die Hauptstadt ihres künftigen Staates.

Trump-Schwiegersohn Jared Kushner, der mit Gattin Ivanka zur Botschaftseröffnung gekommen war, betont, dass die USA weiter um Frieden zwischen Israelis und Palästinensern bemüht seien. Mit Blick auf die Proteste an der Grenze sagte Kushner: „Diejenigen, die Gewalt provozieren, sind Teil des Problems, nicht Teil der Lösung.“

Österreich gratuliert

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) würdigte Israel zum 70. Jahrestag seiner Gründung als „beispiellose Erfolgsgeschichte“ und verwies auf „ausgezeichnete Beziehungen“. Die Bürger Israels seien „zurecht stolz auf ihren Staat“, so Kurz. „Israel feiert 70 Jahre Staatlichkeit – und Österreich feiert mit.“ Neben Kurz gratulierten auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) und Außenministerin Karin Kneissl (parteilos). Österreichs Botschafter in Israel, Martin Weiss, nahm an der Botschaftseröffnung teil. Andere EU-Staaten wie Deutschland verzichteten darauf.