Blutiger Bandenkrieg: 14 Tote bei Überfall auf Disco

FORTALEZA – Tod auf der Tanzfläche: Bewaffnete Männer haben in der Nacht auf Samstag in der brasilianischen Stadt Fortaleza eine Diskothek überfallen und mindestens 14 Menschen erschossen. Nach Einschätzung der Polizei stand die Attacke auf die Disco im Zusammenhang mit Revierkämpfen zwischen verfeindeten Drogenbanden. Ersten Erkenntnissen zufolge griffen Mitglieder der Gang Guardioes do Estado (Wächter des Staats) dabei Angehörige der Bande Comando Vermelho (Rotes Kommando) an. Es werde nach den Tätern gesucht, sagte Staatsanwältin Vanja Fontenele Pontes dem Nachrichtenportal G1.

Nach Erkenntnissen der Ermittler fuhren die bewaffneten Angreifer in drei Autos vor der Disco vor und schossen auf die Feiernden. Die meisten Opfer waren demnach Frauen. Sieben weitere Menschen wurden bei dem Angriff verletzt, darunter ein zwölfjähriger Bub. Der Angriff habe fast 40 Minuten gedauert, sagte ein Zeuge.

Im Bundesstaat Ceara rund um Fortaleza wurden im Vorjahr mehr als 5000 Tötungsdelikte registriert – rund 50 Prozent mehr als 2016.