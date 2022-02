Blutspender dringend gebraucht

Als Notfallmedikament Nummer eins wird in Österreich alle 90 Sekunden eine Blutkonserve benötigt. Der erhöhte Bedarf an Blutprodukten ließ in den vergangenen Tagen die Reserven an Blutkonserven der Blutzentrale Linz aber schrumpfen.

Das Rote Kreuz sucht daher aktuell dringend Blutspender, denn viele Spender fallen wegen Krankheit oder Quarantäne aus. Vor allem bei den Blutgruppen 0 und A sind die Bestände gering. Daher wird nun auch aktiv mit SMS auf registrierte Spender zugegangen.

Alle Termine in den Gemeinden gibt es auch unter www.roteskreuz.at.

Bequem mit App

Mit der neuen Blutspende App „Mein Blut“ kann man im Vorfeld bequem von zuhause aus den Gesundheitsfragebogen ausfüllen und vor Ort den QR-Code vorweisen. Die Verweildauer bei Blutspendeaktionen ist sehr kurz – die Vorbereitung wird rasch abgewickelt, die Blutspende dauert nur wenige Minuten.

„Wer Blut spendet, stellt sich aktiv in den Dienst der Gesellschaft und leistet einen wichtigen Beitrag zur medizinischen Versorgung“, so Landtagspräsident Max Hiegelsberger, der sich in seiner Heimatgemeinde Meggenhofen regelmäßig in den Dienst der guten Sache stellt. Mit der Blutspende leistet man ganz konkrete Nächstenhilfe. Sie ist ein Zeichen des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der Solidarität“, ruft er zur Spende auf.