Bluttat an 70-Jähriger möglicherweise geklärt

Nach einer Bluttat an einer 70-Jährigen im Vorjahr in Neunkirchen hat die Polizei einen 59-Jährigen festgenommen. Der Vergleich tatrelevanter Spuren habe einen dringenden Tatverdacht ergeben, teilte die Exekutive am Donnerstag mit. Im Zuge seiner Vernehmungen habe der Mann bisher keine Angaben zum Sachverhalt gemacht. Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Der Mann hatte von 2012 bis 2017 eine On/Off-Beziehung zu einer Bewohnerin der Wohnhausanlage, in der die 70-Jährige lebte. Er kannte laut Exekutive das Opfer vom Sehen und war mit den lokalen Gegebenheiten vertraut.

Die Frau war am 11. Oktober 2017 tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Die Leiche der 70-Jährigen wies Stich- und Schnittverletzungen am Oberkörper auf. Das Landeskriminalamt Niederösterreich übernahm die Ermittlungen, im Zuge derer nun ein 59-Jähriger, bis dato unbescholtener österreichischer Staatsbürger als Tatverdächtiger ausgeforscht wurde.