Entschuldigung für Bluttat – Lob für den „IS“

LINZ – Weil er im Juni 2017 ein betagtes Linzer Ehepaar getötet und anschließend dessen Haus angezündet hatte, musste sich am Montag ein 55-jähriger Tunesier – für ihn gilt die Unschuldsvermutung – am Landesgericht Linz verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann, der laut dem psychiatrischen Sachverständigengutachten an einer querulatorischen Persönlichkeitsstörung leidet, weiters Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung vor.

Der von mehreren Beamten bewachte Angeklagte hatte einen Sack mit Toilettenpapier sowie eine Schachtel mit handgeschriebenen Zetteln dabei, auf denen er der Justiz unter anderem Abhängigkeit und Lüge vorwarf.

Zu Beginn gestand der Tunesier, das Paar, das er regelmäßig mit Lebensmittel aus dem Geschäft seiner Lebensgefährtin belieferte, getötet zu haben und entschuldigte sich kurz bei den Angehörigen der Opfer. „Es tut mir leid“. Anschließend verbiss er sich in Details der Anklageschrift und lobte die Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS).

„IS tut niemand Unschuldigen etwas“

So meinte der 55-Jährige, angesprochen auf den IS: Das sei „der richtige Weg, die richtige Politik, die tun niemand Unschuldigem etwas“. Anführer Abu Bakr al-Baghdadi, dem er die Treue geschworen haben soll, sei „der richtige Politiker“.

Die psychiatrische Sachverständige Adelheid Kastner hielt es für „nicht denkbar“, dass der Tunesier Mitglied des IS sei. Denn der Angeklagte sei nicht „teamfähig“, sondern ein „Monolith an Egozentrik“, er könne sich an keine Vorgaben halten oder Anordnungen entgegennehmen. Kastner bezeichnete ihn als „extrem gefährlich“. Aufgrund seiner querulatorischen Persönlichkeitsstruktur bezeichnete sie die Tat als „Ventil“. Der Mann habe in seinem Leben viele Kränkungen hinnehmen müssen.

Begonnen hatte alles mit einem Nachbarschaftsstreit vor mehreren Jahren. Ein ehemaliger Nachbar habe ihm vorgeworfen, eine Katze zweimal im Fenster eingeklemmt zu haben. Dass er wegen Tierquälerei zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, empfand der Mann als tiefe Ungerechtigkeit. Er zahlte nicht und musste 2014 ersatzweise ins Gefängnis. Als er dann auch noch 107 Euro an Gerichtskosten zahlen sollte, habe er beschlossen, sich an der Gesellschaft zu rächen. Am 30. Juni 2016 fiel dem Tunesier schließlich das betagte Linzer Ehepaar zum Opfer.

hw