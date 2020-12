BMW 530d: Ausdrucksvoll und antrittsstark

Seit ihrer Einführung im Jahr 1972 ist die 5er-Baureihe von BMW eine Erfolgsgeschichte. Diese wird mit Sicherheit auch in der aktuellen Generation prolongiert, wie ein Blick in die allradgetriebene 530d-Limousine zeigt. Die Zutaten dafür: Exzellentes Fahrverhalten, feinste Verarbeitung sowie Innovationen in den Bereichen Vernetzung, Bedienung und Fahrassistenz.