BMW 530e – Bewusste Entscheidung

Wer will, fährt den BMW 530e xDrive Touring wie gewohnt nur mit Benzin – das ergibt auf der Langstrecke sicherlich Sinn. Und wer will, der fährt den BMW 530e xDrive Touring rein elektrisch, für maximal 140 km/h und 50 Kilometer reicht die Batterie nämlich allemal – und das ergibt vor allem auf der Kurzstrecke Sinn.

Youtube Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Die „Power of Choice“ nennt die bayerische Autoschmiede BMW ihre Elektrifizierungsstrategie, bei der immer mehr Modelle auch als Plug-in-Hybrid erhältlich sind.

Prominenter Neuzugang ist der 530e Touring – also der mondäne Oberklassekombi, unter dessen 4,963 Meter langen Karosserie zwei Herzen schlagen. Für Oberösterreich besonders schön: Der 184 PS starke Turbobenziner wird in Steyr gefertigt.

Typenschein BMW 530e xDrive Touring Preis: ab € 66.950,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 104.660,- unter anderem inklusive M Sportpaket € 5550,-, Österreich-Paket € 2292,-, Innovations-Paket € 2568,-, Wärme-Paket € 636,-, Integral-Aktivlenkung € 1260,-, Anhängerkupplung € 1212,-, Panorama-Glasdach € 1716-, Driving Assistant Professional € 2724,-, BMW Drive Recorder € 204,-, Ambient Air Paket € 354,-, Massagefunktion vorne € 1110,-, BMW Laserlicht € 2016,- und Sitzbelüftung vorne € 858,-; einen BMW 5er Touring gibt es ab € 54.400,-

NoVA/Steuer: 0 %/ € 691,20 jährlich

Garantie: 2 Jahre ohne km-Beschränkung, 3, Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung

Service: alle 30.000 km oder alle 2 Jahre Technische Daten:

Benzinmotor: R4, 16V, Turbolader, Partikelfilter, 1998 cm³, 135 kW/184 PS bei 5000 U/min, max. Drehmoment 300 Nm bei 1350-4000 U/min

Elektromotor: Synchronelektromotor 80 kW/109 PS bei 3140 U/min, max. Drehmoment 265 Nm bei 100-2500 U/min

Systemleistung: 215 kW/292 PS

Systemdrehmoment: 420 Nm

Getriebe: Achtgangautomatik

Antrieb: Allradantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 225 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 6,1 s

Leistungsgewicht: 6,54 kg/PS

WLTP-Verbrauch: 2,2 Liter, 19,9 kWh

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 5,2 Liter, 21,4 kWh

CO2-Ausstoß: 45 g/km

Euro 6d-TEMP Eckdaten:

L/B/H: 4963/1868/1498 mm

Radstand: 2975 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1960/2610 kg

Kofferraum: 430-1560 Liter

Tank: 46 Liter (Benzin)

Reifen: 4 x 245/45 R18 100Y auf 18“-Alus Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/RSR/LKA/ACC/TPMS

Airbags: 8

Dieser Vierzylinder erzielt im Zusammenspiel mit dem 109 PS starken Elektroaggregat eine Systemleistung von 292 PS, die der Fünfsitzer auch prompt an die vier Räder weiterleitet. Was das heißt?

In 6,1 Sekunden erreicht der Nobel-Bayer die Hundertermarke, Schluss mit lustig ist dann bei 225 km/h. Wer hingegen nur rein elektrisch unterwegs sein will, muss kleinere Brötchen backen. 140 km/h schafft der 530e xDrive Touring maximal – und der unter der Fondsitzbank verbaute Lithium-Ionen-Akku reicht im Normalbetrieb für maximal 50 Kilometer.

Schnellladen – die Buchse befindet sich vorne an der linken Seite – ist darüber hinaus beim Bayern nicht möglich. Maximal 3,7 Kilowatt nimmt der 530e je Stunde auf, damit ist der zwölf Kilowattstunden große Akku nach gut dreieinhalb Stunden voll.

Voll zur Sache geht es hingegen bei den Fahreigenschaften. Der Antritt ist wuchtig, die Straßenlage formidabel, die Lenkung präzise und feinfühlig – zudem liegt das massive Lederlenkrad mit seinen vielen Tasten, Schaltern und Knöpfen sehr gut in der Hand. Als Abrundung fährt der 530e mit etlichen (optionalen) Assistenzsystemen vor, bremst sich zur Not brachial und gut dosierbar ein und schluckt Straßenunebenheiten dezent – also Fahrfreude pur in jedem Fahrmodus.

Der mondäne 5er-Touring ist generell zum stolzen Gesamtpreis von mehr als 104.000 Euro als Gesamtpaket sehr nett und adrett. Zu bieten hat der 4,963 Meter lange Bayer einiges: Von Sitzheizung und über etliche Ablagefächer, Lenkradheizung, Zweizonen-Klimaanlage, Vernetzung, adaptiver Tempomat, Spurhalteassistent bis zu Bordcomputer, 10,25 Zoll großes Touchdisplay (das kinderleicht zu bedienen ist) samt darunter liegenden sieben Shortcut-Tasten und Head-up-Display. Die Ledersitze sind weich, anschmiegsam und elektrisch vielfach einstellbar, die Platzverhältnisse auch für Großgewachsene im Fond akzeptabel.

Das Gepäckabteil ist beim 530e hingegen deutlich kleiner als bei seinen Verbrennerbrüdern. Während es beispielsweise beim 530d 560 bis 1700 Liter fasst, sind es bei der hybriden Variante lediglich 430 bis 1560 Liter.

Schön anzusehen ist ein 5er Touring übrigens generell. Lange und schmale LED-Scheinwerfer sowie die große Doppelniere strahlen vorne Dynamik aus. Die langgezogene, sanft ansteigende Motorhaube mündet in eine generell großflächig modellierte, kräftige und elegante Statur.

Mit seiner markanten Schulterlinie und dem fließenden Heck mit trapezförmigen Endrohrblenden gibt sich der knapp 1,5 Meter hohe Kombi sportlich; lediglich die 18er-Alus wirken fast schon zu klein bei dem voluminösen Zweitonner.

Fazit

Prächtiger Kombi für Vielfahrer, die auf lokale Emissionswerte schauen, wenn sie auf der Kurzstrecke unterwegs sind und die die Garantie haben wollen, keine langwierigen Ladestopps auf der Langstrecke einlegen zu müssen. Ab Werk dürftig bestückt, summiert sich der Gesamtpreis dank pfiffiger und nobler Extras zu einem stolzen Gesamtpreis von mehr als 104.000 Euro.

Den allradgetriebenen, fahrtechnisch höchst ausgereiften 530e Touring muss man sich leisten können und wollen – mehr als bei anderen Wagen, trifft man wohl beim Kauf bewusst die Entscheidung für dieses Fahrzeug.