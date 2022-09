BMW CE 04 – E-Avantgarde

Youtube Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Nein, das ist nicht „more of the same“, was BMW hier abliefert. Das ist etwas komplett Neues, neu gedacht und neu designt.

Die Rede ist vom CE 04, dem mittlerweile zweiten E-Roller, den die Bayern im Programm haben und der gleich ein großer Wurf ist. Warum? Die Zutaten passen. Der maximal 42 PS starke Synchronmotor verleiht dem 175 Kilo leichten Zweisitzer von Beginn an genügend Punch.

Typenschein BMW CE 04 Preis: ab € 12.150,- inkl. Steuern und Abgaben; Testmotorradpreis € 13.211,- unter anderem inklusive Dynamic-Paket € 384,-, Heizgriffe € 222,- und Paket Avantgarde € 222,- Steuer: € 0,- jährlich Garantie: 3 Jahre ohne km-Beschränkung Service: alle 10.000 km oder jedes Jahr Technische Daten: Motor: flüssigkeitsgekühlter, permanenterregter Synchronmotor, 31 kW/42 PS Maximalleistung bei 4900 U/min, 15 kW/20 PS Nenndauerleistung bei 4900 U/min, max. Drehmoment 62 Nm bei 1500 U/min Getriebe: Eingangautomatik Antrieb: Riemen links Höchstgeschwindigkeit: 120 km/h Fahrwerk: Stahlrohrrahmen, Lenkkopfwinkel 63,5°, vorne 35 mm Teleskopgabel, hinten Einarmschwinge, Federweg vorne/hinten 110/92 mm, vorne 265 mm Zweischeibenbremse, hinten 265 mm Einscheibenbremse Eckdaten: Regelsysteme: ABS Sitzhöhe: 780 Millimeter Gesamtlänge: 2285 Millimeter Radstand: 1675 Millimeter Eigengewicht: 175 Kilogramm Gesamtgewicht: 410 Kilogramm Akkugröße: 8,9 kWh Reifen vorne: 120/70 R15 56H Reifen hinten: 160/60 R15 67H

Der Wendekreis der 2,285 Meter langen Maschine ist grandios, das Fahrwerk ein Traum, die Sitzposition kommod und die Lenkung wunderbar präzise. Hinsetzen, starten, fahren, wohlfühlen.

Leise ist der E-Roller natürlich auch, die gut 110 Kilometer Reichweite des futuristisch gehaltenen Gefährts reichen für Stadt und Umland vollends aus und das Lademanagement lässt ebenfalls keine Wünsche offen.

Durchdacht ist der CE 04 natürlich auch: Das integrierte Ladegerät, die Reglereinheit und der Elektromotor sitzen platzsparend übereinander vorm hinteren Scheibenrad. Der flache Hochvoltspeicher versteckt sich im Fahrzeugboden.

Das schafft Platz für ein seitlich zu öffnendes Helmfach. Ein Handyladefach unterm schmalen Lenker gibt es ebenfalls und die Bedienung des Rollers – etwa die Einstellung der Fahrmodi – ist selbsterklärend.

Ein paar Extras ergeben beim Roller Sinn: Beispielsweise das Paket Avantgarde mit getöntem Windschild und der Sitzbank Pro (sehr angenehm!) oder das Dynamic-Paket, so nennen es die Bayern, um 384 Euro mit adaptivem Kurvenlicht, Fahrmodi Pro und ABS Pro.

Markentypisch ist natürlich auch der Preis, nämlich hoch. Bei 12.150 Euro geht es los, inklusive Extras sind es dann happige 13.211 Euro. Das muss man halt auch mögen.

Fazit

So düst man leise, schwungvoll und optisch auffällig durch die Stadt.