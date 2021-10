BMW G 310 R – Schwester Leichtfuß

Youtube Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Anfangs glaubt man kaum, die hubraumkleinste BMW vor sich zu haben, denn die G 310 R lehnt sich optisch an der S 1000 R an, die dann doch ein anderes Kaliber ist.

Aber zurück zum Einsteigerbike mit der markanten, spitzen Schnauze samt LED-Scheinwerfer, hoch aufragendem Elf-Liter-Tank und verchromtem Auspuff auf der rechten Seite. Die zweisitzige Maschine wirkt dynamisch und durchaus souverän.

Typenschein BMW G 310 R Preis: ab € 5450,- inkl. Steuern und Abgaben; Testmotorradpreis € 5450,-

Steuer: € 111,05 jährlich

Garantie: 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung

Service: laut Serviceheft bzw. Bordcomputer Technische Daten:

Motor: Wassergekühlter Einzylinder-Viertaktmotor mit Direkteinspritzung, 313 cm³, 25 kW/34 PS bei 9250 U/min, max. Drehmoment 28 Nm bei 7500 U/min

Getriebe: Sechsgangschaltung

Antrieb: Kette links

Höchstgeschwindigkeit: 143 km/h

Fahrwerk: Stahlrohrrahmen in Gitterbauweise, Lenkkopfwinkel 64,9°, vorne 41 mm Telegabel, hinten Aluminiumschwinge mit direkt angelenktem Federbein, Federweg vorne/hinten 140/131 mm, vorne 300 mm Einscheibenbremse, hinten 240 mm Einscheibenbremse Eckdaten:

Regelsysteme: ABS

Sitzhöhe: 785 Millimeter

Gesamtlänge: 2005 Millimeter

Radstand: 1374 Millimeter

Eigengewicht: 164 Kilogramm

Gesamtgewicht: 345 Kilogramm

Tankvolumen: 11 Liter

Reifen vorne: 110/70 R17 54H

Reifen hinten: 150/60 R17 66H

Herzstück ist und bleibt der flüssigkeitsgekühlte, frech klingende Einzylinder, der aus den 313 Kubik 34 Pferde entlässt und bei höheren Touren auch den Allerwertesten vibrieren lässt.

Das bringt genügend Vortrieb für ein munteres Drauflosfahren und reicht, um auf der Autobahn unzulässig zu schnell zu sein (143 km/h Spitze).

Wunderdinge verspricht die G 310 R nicht und man darf sie auch nicht erwarten.

Das ist aber nicht ihre Aufgabe. Die günstigste BMW (5450 Euro) punktet als A2-Bike vor allem mit dem niedrigen Gewicht, nämlich 164 Kilogramm. Das macht sie wendig und quirlig – auch im Drehzahlkeller.

Was noch für die G 310 R als Anfängerbike spricht: Sie ist geduldig, hat mit 785 Millimetern Sitzhöhe auch Verständnis für Kleinere, gibt sich in engen Kurvenpassagen wendig und auch die Sechsgangschaltung ist harmonisch – bis auf das Schalten in den Leerlauf, das geübt werden will.

Die Federung ist eher weich, die Sitzposition aufrecht, die Sitzbank langstreckentauglich und das digitale, rechteckige Display informativ – mit Angaben zu Verbrauch, Tempo, Gang, Reichweite und noch vielem mehr.

Fazit

Ein handlicher Kurvenflitzer und ein ideales Einsteigerbike.