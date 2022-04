BMW iX – Be Quiet and Drive (Far Away)

Youtube Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Kultband mit tragischem Beigeschmack, Independent-Ikonen, Vorbilder, Idole, Grammy-Gewinner – und wahrscheinlich doch vielen Menschen unbekannt: Die Deftones, ein Nu Metal-Quintett, das im kalifornischen Sacramento 1988 gegründet wurde und das im Jahr 2020 seine bislang letzte Platte herausgegeben hat.

Track sechs auf dem zweiten Album passt dann auch ganz gut – wenn man im luxuriösen, weil 105.000 Euro teuren iX sitzt, denn „Be Quiet and Drive (Far Away)“ spiegelt perfekt zwei Attribute des 4,95-Meter langen Raumschiffs (anders kann man den bulligen, riesigen, mächtigen iX nicht beschreiben) wider: Geräuschlosigkeit und hohe Reichweite.

Typenschein BMW iX xDrive40 Preis: ab € 79.350,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 105.162,- unter anderem inklusive Sportpaket € 3024,-, Innovations-Paket € 4752,-, Firstclass-Paket € 4608,-, Anhängerkupplung € 1212,-, Klimaverglasung € 222,-, Multifunktionssitze für Fahrer und Beifahrer € 1212,- und Bowers & Wilkins-Soundsystem € 4842,-; einen BMW iX (xDrive40) gibt es ab € 79.350,-

NoVA/Steuer: 0 %/ € 0,- jährlich

Garantie: 2 Jahre ohne km-Begrenzung, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung, 8 Jahre bis max. 160.000 km auf den Akku

Service: laut Bordcomputer oder alle 2 Jahre Technische Daten:

Motor: vorne 190 kW/258 PS, hinten 200 kW/272 PS

Systemleistung: 240 kW/326 PS, max. Drehmoment 630 Nm

Getriebe: Eingangautomatik

Antrieb: Allradantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 6,1 s

Leistungsgewicht: 7,26 kg/PS

WLTP-Verbrauch: 22,5 kWh

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 23,5 kWh Eckdaten:

L/B/H: 4953/1967/1695 mm

Radstand: 3000 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 2365/3010 kg

Kofferraum: 500-1750 Liter

Akku: 71 kWh (netto)

Reifen: 4 x 255/50 R21 109Y auf 21“-Alus Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/RSR/LKA/ACC/TPMS

Airbags: 8 Geländedaten:

Bodenfreiheit: 202 mm

Böschungswinkel vorne/hinten: 18,8°/20,7°

Rampenwinkel: 17,5°

Wattiefe: 379 mm

Also: 4882-Euro-Soundsystem auf volle Lautstärke, Wiedergabe von „Be Quiet and Drive (Far Away)“ vom gekoppelten Smartphone, das auf der induktiven Ladeschale liegt, an; und los geht´s. Und lange bevor Chino Moreno zum Singen beginnt, fliegt der allradgetriebene iX schon jenseits der Hundertermarke, prescht leise, aber vehement vorwärts. Assisted Driving an – und jetzt der Blick in den opulenten Innenraum.

Neue Plattform und neuer Antrieb ließen nämlich eine neue Gestaltung des Innenraums zu. Das ist unter anderem an der neu gestalteten, breiten Mittelkonsole ersichtlich, die nun nicht mehr durchgängig ist und einen Freiraum zwischen Fahrer und Beifahrer lässt. Das ist zwar nicht nur bei BMW so – fein sieht es jedenfalls aus.

Die Shortcut-Tasten unter dem mittigen Touchscreen – bislang Standard in jedem BMW – sucht man im iX vergeblich. Das Dashboard wird stattdessen von zwei geschwungenen Cinemascope-Monitoren dominiert, die zu einer Einheit verschmolzen sind.

Der hinter dem Lenkrad steht für die Infos bereit und lässt sich auch individuell konfigurieren. Der zweite Monitor ist für das Infotainmentsystem gedacht, das nun kachelförmig aufgebaut – und für eingefleische BMW-Jünger anfangs wohl gewöhnungsbedürftig – ist.

Kommandos nimmt das System mittels Dreh-Drück-Regler, Fingerdruck oder Spracheingabe („Hey BMW!“) entgegen. Die Sprachsteuerung funktioniert in 98 von hundert Versuchen – und natürlich wird währenddessen das in Dauerschleife rotierende „Be Quiet and Drive (Far Away)“ dezent leiser gestellt. Der Blick auf die Verbrauchswerte zeigt: 23,5 Kilowattstunden – das ermöglicht eine respektable Reichweite von knapp 400 Kilometern. Das mit dem „Far Away“ stimmt also auch.

Theoretisch lädt der iX mit maximal 150 Kilowatt an der Gleichstromsäule. Praktisch sind 110 Kilowatt das Höchste der Gefühle, weshalb die Aufladung von zehn auf 80 Prozent des 71-Kilowattstunden-Akkus eine knappe Stunde in Anspruch nimmt.

Was gibt es sonst zum mitdenkenden, vernetzten iX zu sagen? Die Deftones hätten gemütlich Platz, obwohl einige Mitglieder etwas beleibter sind. Das rudimentäre Equipment (bis aufs Schlagzeug) ginge sich im 500-Liter-Kofferraum mit elektrischer Heckklappe ebenfalls aus und die Verarbeitung und Materialauswahl lassen keine Wünsche offen.

Fahrtechnisch gibt sich ein BMW sowieso kaum Blößen. Warum sollte das also beim iX anders sein? Das wuchtige, oben und unten abgeflachte Zweispeichen-Lederlenkrad mit seinen Knöpfen liegt gut in der Hand, reagiert auf alle Fahrbefehle. Straßenlage, Federung und Kurvenverhalten sind trotz 1695 Millimeter Höhe auf hohem Niveau. Die Bremsen sind top und die Assistenzsysteme ebenso.

Fazit

Beim BMW iX sind die Bayern neue Pfade bei Gestaltung, Konzept und Architektur gegangen: Und das ist vollends gelungen. Kostet; und das nicht zu knapp. Bei knapp 80.000 Euro geht es los, die Extras schlagen gehörig zu Buche, weshalb es eben ganz leicht zum sechsstelligen Kaufpreis kommt.