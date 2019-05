„BMW kollektivieren“: Deutscher Juso-Chef erregt mit DDR-Träumen

Der Chef der deutschen Jungsozialisten Kevin Kühnert löst mit seinen Vorstellungen über ein sozialistisches Deutschland eine Welle der Empörung aus. Der Vorsitzende der SPD-Nachwuchsorganisation hatte in einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit zum Thema Sozialismus gesagt, dass er für eine Kollektivierung großer Unternehmen „auf demokratischem Wege“ eintrete: „Mir ist weniger wichtig, ob am Ende auf dem Klingelschild von BMW ‘staatlicher Automobilbetrieb’ steht oder ‘genossenschaftlicher Automobilbetrieb’ oder ob das Kollektiv entscheidet, dass es BMW in dieser Form nicht mehr braucht.“

Gut drei Wochen vor der EU-Wahl wandte sich Kühnert mit Blick auf den starken Mietenanstieg gegen Vermietungen als Geschäftsmodell. „Konsequent zu Ende gedacht, sollte jeder maximal den Wohnraum besitzen, in dem er selbst wohnt.“

Politiker von CDU/CSU, FDP und AfD griffen Kühnert massiv an und warfen ihm vor, von einer Wirtschaftsordnung wie in der DDR zu träumen. CSU-Chef Markus Söder forderte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) auf, Kühnerts Thesen entgegenzutreten: „Jetzt steht die SPD noch mehr unter Beobachtung.“ CDU-Vize Thomas Strobl sagte: „30 Jahre nach dem Niedergang der DDR wollen die Linken wieder den demokratischen Sozialismus.“

Auch die Grünen lehnten Kühnerts Thesen ab. Vertreter des linken Flügels der SPD und der Linken verteidigten ihn.