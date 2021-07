BMW M4 Competition – Das Donnergrollen des M4

Youtube Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Reden wir also über Nieren. Das sind die Entgiftungsorgane des Körpers, zwei an der Zahl, die also für ein gesundes Leben ziemlich wichtig sind und zusätzlich den Wasser- und Elektrolythaushalt des menschlichen Körpers regeln.

Bei Erwachsenen sind diese Organe elf bis zwölf Zentimeter lang und fünf bis sechs Zentimeter breit, sie sind also vertikal ausgerichtet. Beim BMW M4 Competition Coupé sind die beiden Nieren auch vertikal ausgerichtet, aber ungleich größer.

Eine misst in der Höhe 43 Zentimeter und in der Breite bis zu 32 Zentimeter. Und im Gegensatz zu den menschlichen Nieren ist diese in M-spezifischer Ausführung mit horizontalen Stäben gestaltet, glänzt in Schwarz und bringt die Luft zum Motor.

Typenschein BMW M4 Competition Coupé Preis: ab € 105.950,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 142.187,- unter anderem inklusive ; einen BMW 4er Coupé (420i) gibt es ab € 50.700,-

NoVA/Steuer: 23 %/ € 3663,36 jährlich

Garantie: 2 Jahre ohne km-Beschränkung, 3, Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung

Service: alle 30.000 km oder alle 2 Jahre Technische Daten:

Motor: R6, 24V, Turbolader, Partikelfilter, 2993 cm³, 375 kW/510 PS bei 6250 U/min, max. Drehmoment 650 Nm bei 2750-5500 U/min

Getriebe: Achtgangautomatik

Antrieb: Heckantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 290 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 3,9 s

Leistungsgewicht: 3,38 kg/PS

WLTP-Verbrauch: 14,6/7,6/10,2 Liter

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 13,9 Liter

CO2-Ausstoß: 228 g/km

Euro 6d Eckdaten:

L/B/H: 4794/1887/1393 mm

Radstand: 2857 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1725/2155 kg

Kofferraum: 440 Liter

Tank: 59 Liter (Benzin)

Reifen: vorne 275/35 R19 100V auf 19“-Alus, hinten 285/30 R20 99Y auf 20“-Alus Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/RSR/LKA/TPMS

Airbags: 6

Warum das wichtig ist? Weil die BMW-Niere seit Jahren im Blickpunkt steht. Über die Jahre gewachsen und gewachsen haben die bayerischen Designer just den 4er hergenommen und die Niere neu gestaltet. Das entzweit seitdem die Geister – und das passt dann auch sehr gut zum M4 Competition Coupé, denn der spaltet ebenfalls die Gemüter.

„Unverzichtbar, eine Lichtgestalt“, meinen die Befürworter. „Unnötig, zu laut und überhaupt: politisch unkorrekt“, meinen die Gegner. Letztere spielen wohl auf die schnöden Daten an, hier kurz zusammengefasst. Kosten (inklusive Extras): 142.187 Euro. Basispreis: 105.950 Euro. PS: 510. Sitzplätze: vier.

Gewicht: leer 1725 Kilo. Beschleunigung: von null auf hundert in 3,9 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit: 290 km/h. Drehmoment: 650 Newtonmeter. Kofferraumvolumen: 440 Liter. Jaja, der M4 ist kein Transporteur, keine Familienkutsche, kein Geländekraxler, kein Vernunftauto und kein Sparefroh.

Er ist hingegen in der BMW-M-Familie der perfekte Kompromiss, denn er schnappt sich vom M8 den mondänen Auftritt, vom M5 das brachiale Temperament und von M235/M240 die Agilität. Das ergibt einen souverän austarierten Sportwagen erster Güte.

Und jetzt stelle man sich vor, wie Tiefstapeln in Reinkultur funktioniert. Tempomat auf 111 km/h eingestellt und mit dem BMW M4 Competition Coupé auf der Autobahn cruisen. Die ungläubigen Blicke der Überholenden sind herrlich – und beim Lkw-Überholen wird man weder angeblinkt noch wagen irgendwelche Drängler gefährliche Auffahrmanöver.

Der Grund liegt natürlich in dem präsenten, ausladenden Heck des flachen Viersitzers mit dem Doppelrohrauspuff – dem Wagen kennt man schlichtweg an, dass er auch anders könnte. Auch wenn der M4-Schriftzug am Heck dezent ausfällt und nirgendwo steht, dass der Bolide 510 PS unter der langen Motorhaube hat.

Natürlich muss gesagt werden: Der M4 Competition ist nicht für die rechte Spur auf der Autobahn gedacht und gemacht: Denn mit dem mischbereiften Viersitzer fährt man unbewusst 130 (oder knapp darüber); wohl wissend, dass der Bolide immens viele Kraftreserven in petto hat. Woran man das merkt?

Der Sechszylinder blubbert leise – aber bedrohlich – der Wagen fährt nach einem kurzen Zwischensprint erst im siebenten Gang, hätte also noch einen zur Verfügung und der Verbrauch ist. Nun, das wollen wir nicht verraten. Nur so viel: Es sind deutlich mehr als zehn Liter.

Ansonsten gilt: Ein wunderbarer Wagen in fast jederlei Hinsicht. Der donnergrollende Sechszylinder leitet nach einer Gedenksekunde die Kraft brachial an die Hinterräder (und dann gibt´s da auch noch die beiden roten M-Tasten auf dem wuchtigen Lederlenkrad), Lenkung und Achtgangautomatik agieren pfeilschnell und präzise, Traktion und Kurverhalten sind phänomenal, aber die 510 PS wollen auch beherrscht werden.

Die Ergonomie der farblich interessanten, elektrisch einstellbaren und beheizbaren Vordersitze ist in bester Rennfahrermanier, inklusive kleiner Erhebungen auf der Sitzoberfläche für einen besseren Halt der Beine.

Die Bedienung von Infotainment, Klimaanlage, Telefon und Navi funktioniert pfeilschnell und klaglos. Nur hinten sitzen will man nicht – außer man ist nicht größer als 1,39 Meter und damit gleich hoch wie der M4.

Fazit

Vorausgesetzt, man bringt das notwendige Kleingeld mit, gilt. Anfänger: Finger weg vom Wagen, an den muss man sich herantasten. Gelegenheitsfahrer mit genügend Praxis: Oh ja, empfehlenswert. Benzinbrüder: Unbedingte Kaufempfehlung.