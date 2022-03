BMW X4 – Gelungener Spagat

Youtube Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Es ist nun einmal eine Tatsache, aber die BMW-X-Reihe (X1 bis mittlerweile X7) verkauft sich (nicht nur) hierzulande blendend. Dementsprechend bessern die Bayern bei ihren höhergestellten Fahrzeugen regelmäßig nach um der (größtenteils betuchten) Klientel etwas Neues zu bieten.

Jüngste Überarbeitung: Der BMW X4, das 4,751 Meter lange Coupé in Offroadoptik. Neu ist beim X4 die Front. Die vor allem im oberen Bereich markanter geformte Doppelniere ist größer als zuvor und verfügt nun über einen einteiligen Rahmen, die Scheinwerfer sind im Vergleich zum Vorgänger flacher.

Typenschein BMW X4 xDrive30d Preis: ab € 71.093,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 100.159,- unter anderem inklusive M Sportpaket € 3564,-, Business-Paket Plus € 2917,-, Wärmepaket € 2046,-, adaptives Fahrwerk € 666,-, Komfortzugang € 666,-, Anhängerkupplung € 1221,-, Panorama-Glasdach € 1663,-, elektrische Sitzverstellung mit Memoryfunktion € 1333,-, Lehnenbreitenverstellung € 132,-, Ambient Air Paket € 389,-, BMW Laserlicht € 1109,-, Head-up-Display € 1274,-, Harman Kardon Surround Sound System € 1221,- und Driving Assistant € 997,-; einen BMW X4 (xDrive 20i) gibt es ab € 60.800,-

NoVA/Steuer: 12 %/ € 1771,20 jährlich

Garantie: 2 Jahre ohne km-Beschränkung, 3, Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung

Service: alle 30.000 km oder alle 2 Jahre Technische Daten:

Motor: R6, 24V, Common-Rail, Turbolader, Partikelfilter, 2993 cm³, 210 kW/285 PS bei 4000 U/min, max. Drehmoment 650 Nm bei 1500-2500 U/min

Getriebe: Achtgangautomatik

Antrieb: Allradantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 235 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 5,7 s

Leistungsgewicht: 6,78 kg/PS

WLTP-Verbrauch: 6,4 Liter

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 6,9 Liter

CO2-Ausstoß: 167 g/km

Euro 6d Eckdaten:

L/B/H: 4751/1918/1621 mm

Radstand: 2864 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1935/2530 kg

Kofferraum: 525-1430 Liter

Tank: 68 Liter (Diesel)

Reifen: 4 x 245/45 R20 103W auf 20“-Alus Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/RSR/LKA/TPMS

Airbags: 7 Geländedaten:

Bodenfreiheit: 204 mm

Böschungswinkel vorne/hinten: 25°/22,2°

Rampenwinkel: 20°

Wattiefe: 500 mm

Die Heckpartie mit den flachen Voll-LED-Heckleuchten, die die Fahrzeugbreite betonen und die in ihrer dreidimensionalen Gestaltung markant herausragen, gestalteten die Designer noch klarer.

Die neue Heckschürze mit einem erhöhten Lackanteil und den jetzt senkrecht und tiefer im Stoßfänger platzierten Reflektoren wirkt aufgeräumter. Die markentypischen Proportionen mit langer Motorhaube, flacher Windschutzscheibe und langem Radstand lassen den BMW X4 gestreckt und sportlich wirken – wobei der bullige Charakter aufgrund der 204 Millimeter Bodenfreiheit geblieben ist.

In dem fein verarbeiteten Cockpit geht es weit weniger eng zu als in einem klassischen Coupé. Vorn herrscht in alle Richtungen genügend Platz, selbst große Fahrer finden hinter dem dicken Volant schnell die passende Sitzposition.

Von dort aus haben sie sowohl den iDrive-Controller auf dem Mitteltunnel als auch den 12,3 Zoll großen Infotainment-Touchscreen auf dem Armaturenbrett gut im Griff. Serienmäßig sind jetzt Sportsitze mit Sitzheizung, die über eine straffe Polsterung verfügen und mit Höckern und ausgeprägten Seitenwangen die sportliche Optik und den Seitenhalt in dynamischen Fahrsituationen verbessern.

Bei der Bedienung des Infotainments, der Klimaanlage, des Navis oder des Radios zeigt sich BMW gewohnt souverän: Funktioniert alles intuitiv und auf vielfältigen Wegen – von der Touchbedienung über den Dreh-Drück-Regler bis zur Sprach- und Gestiksteuerung. Zudem sind Materialmix und Optik auf gewohnt hohem Niveau.

1,9 Tonnen wiegt der Fünfsitzer – und dementsprechend motorisiert ist der Wagen, denn unter der Haube werkt ein 285 PS starker Turbodiesel. Der Reihensechszylinder wird dabei milde von einem 48-Volt-Bordnetz unterstützt. Was heißt das für den Verbrauch? 6,9 Liter und somit einen halben Liter über dem WLTP-Wert.

Und was heißt das für den Vortrieb? Nun: Der ist eh brachial, denn den Wagen schieben 286 Pferde an und das maximale Drehmoment von 650 Newtonmetern liegt bereits bei 1500 Umdrehungen an. So gelingt der Spurt in Richtung Tempo hundert bereits nach 5,7 Sekunden.

Wie von BMW gewohnt agiert die Achtgang-Wandlerautomatik phänomenal schnell und sanft. Das Zusammenspiel des unaufdringlichen und gut gedämmten Motors mit der Automatik ist wieder einmal aller Ehren wert – aber die 285 PS braucht der Wagen auch, um eben als sportliches Coupé – eben mit Offroadcharakter – durchgehen zu können.

Empfehlenswert für ambitionierte Fahrer: Der Sportmodus und wer das sanfte Gleiten schätzt, bewegt sich am besten im Eco-Modus fort. Federung, Traktion, Lenkung, Bremsen geben sich auch keine Blöße – wie eh und je bereitet der X4 Freude am Fahren.

Fazit

Über Geschmack lässt sich bekanntermaßen streiten, denn ein Coupé-SUV ist optisch gewöhnungsbedürftig. Davon abgesehen erfüllt der BMW X4 seine Aufgaben souverän. Anlass zur Kritik bietet wieder einmal nur der Preis.

Die Basisversion des Sechszylinder-Selbstzünders kostet gut 71.000 Euro. Mit ein paar kostspieligen Gimmicks aufgebrezelt summiert sich der Kaufpreis auf mehr als 100.000 Euro.