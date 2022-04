Bob Odenkirk bekommt Stern auf Hollywoods „Walk of Fame“

„Better Call Saul“-Star Bob Odenkirk (59) wird auf Hollywoods „Walk of Fame“ mit einer Sternenplakette verewigt.

Dies gaben die Betreiber der Touristenmeile in Los Angeles am Dienstag (Ortszeit) bekannt. Am 18. April soll der Schauspieler seinen Stern enthüllen – es ist die 2.720.

Plakette auf dem berühmten Bürgersteig. Als Gastredner sind der Komiker David Cross und „Better Call Saul“-Co-Star Rhea Seehorn eingeladen.

Der Stern soll gleich neben dem von „Breaking Bad“-Star Bryan Cranston eingelassen werden. In „Breaking Bad“ spielte Odenkirk den Anwalt Saul Goodman, der dem Drogendealer Walter White (Cranston) immer wieder aus der Patsche hilft.

Die Sternen-Ehrung fällt zeitlich mit dem Start der sechsten und letzten Staffel der Serie „Better Call Saul“ zusammen, einer Spin-Off-Serie von „Breaking Bad“. In dieser Vorgeschichte spielt Odenkirk die Hauptrolle – einen Anwalt, der zum Vertreter der Drogenbosse avanciert und immer skrupelloser und schmieriger wird.