Bodypacker in Klagenfurt mit 900 g Kokain im Bauch erwischt

Ein Bodypacker mit rund 900 Gramm Kokain im Bauch ist am Osterwochenende am Bahnhof in Klagenfurt festgenommen worden. Der 33-jährige Nigerianer war über die Niederlande und Deutschland nach Klagenfurt gekommen. Bei der Untersuchung des Mannes wurden insgesamt 77 Kokainfinger in seinem Verdauungssystem gefunden, teilte die Polizei am Montag mit.

Der Straßenverkaufswert der Drogen beträgt etwa 200.000 Euro, der Nigerianer wurde in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht. Die Ermittlungen der Polizei liefen noch, vorerst war noch unklar, woher die Drogen sind und wer die Abnehmer des Mannes gewesen wären.