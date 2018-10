Böse Buben müssen braver werden

Die Black Wings und die Strafen — ein altes Leid, das den Linzer Eishockey-Cracks schon im Vorjahr viele Siege gekostet hatte und das sich auch heuer wie ein roter Faden durch die noch junge Saison zog. Ein paar Zahlen gefällig? 82 Strafminuten kassierten die Wings bis dato, macht einen Schnitt von 10,2 pro Spiel und Platz neun in der Fair-Play-Tabelle. Mit Brocklehurst (14), Kapstad (10), Kristler (10) und Lebler (8) haben vier Spieler fast so viele Minuten, nämlich 42, in der Kühlbox auf dem Buckel, wie Fair-Play-Leader Salzburg (48).

„Wir reden viel mit den Spielern darüber, aber irgendwann muss es funktionieren. Wir müssen das in den Griff bekommen, sonst gewinnt man keine Spiele“, forderte Manager Christian Perthaler von seinen Schützlingen mehr Disziplin und vor allem, endlich die Strafen im Mittel- und Offensivdrittel einzustellen.

bezahlte Anzeige

Warum das bisher nicht gelang? Vielleicht auch, weil einiges noch nicht wie gewünscht funktioniert. „Die Spieler hadern mit sich selbst, treffen nicht, dann ist Druck da.“ Aber: „Wir stehen hinter Team und Trainer, es ist nur eine Frage der Zeit.“

Auswärts gegen den Überraschungs-Zweiten Graz könnten die Linzer am Freitag (19.15) ersatzgeschwächt antreten, ein Virus machte sich in der Kabine breit, einige Cracks sind fraglich. Am Sonntag (17.30) wartet der VSV.

cg