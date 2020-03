Bolschoi Theater zeigt Ballett und Oper erstmals online

Das weltberühmte Bolschoi Theater in Moskau zeigt bis zum 10. April gleich mehrere seiner stets ausverkaufen Ballett- und Opernaufführungen erstmals überhaupt im Internet. Zum Start stand am Welttheatertag am Freitagabend “Schwanensee” auf dem Programm des Youtube-Kanals des legendären russischen Staatstheaters. An diesem Samstag folgt der Kassenschlager des Spitzenballetts – “Dornröschen”.

Start ist jeweils abends – mit 24 Stunden Abrufbarkeit. Bis zum 10. April gibt es auch “Nussknacker” in einer historischen Aufführung sowie die Nationaloper “Boris Godunow”. Vor dem Start der Aufführungen, die zur “Golden Collection” des Musentempels gehören, gibt es jeweils eine 30-minütige Unterhaltung mit verschiedenen Künstlern des größten Theaters Russlands, darunter auch mit den Balletttänzern Denis Rodkin und Igor Zwirko. Für das Bolschoi sei dies in Zeiten, da viele wegen des Coronavirus daheim bleiben müssten, eine völlig neue Form der Zuschauerbindung, teilte das Theater mit. In der größten Stadt Europas sind wegen des Virus vorerst noch bis zum 10. April alle Theater geschlossen.