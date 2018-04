Bombt er oder bombt er nicht?

Nachdem US-Präsident Donald Trump schon am Dienstag einen unmittelbar bevorstehenden Militärschlag gegen Syrien wegen des mutmaßlichen Giftgasangriffs auf die lange von islamistischen Rebellen kontrollierte Stadt Duma angekündigt hatte, wartet die Welt darauf, wann und ob es zu dieser Eskalation kommen wird. Die Diplomatie scheint jedenfalls am Ende zu sein: Im UNO-Sicherheitsrat blockieren Amerikaner und Russen gegenseitig Resolutionen mit ihrem Veto. Trump wollte noch gestern in Washington ein Treffen zu Syrien einberufen. Entscheidungen über ein militärisches Vorgehen würden „bald“ getroffen, teilte er mit. Er habe aber nie gesagt, wann der Angriff ausgeführt werde, twitterte er. Das Präsidialamt erklärte, es gebe noch keinen Zeitplan und Trump habe eine Reihe von Optionen — nicht nur militärische. Es könnte also sein, dass gar keine US-Bomben fallen.

Macron: Haben Beweise!

Diese Variante schien aber gestern die unwahrscheinlichere. Denn Trump hat die beiden europäischen Atommächte auf seiner Seite: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den tödlichen C-Waffeneinsatz in Syrien als „rote Linie“ bezeichnet und mit Militärschlägen gedroht. Gestern sagt er, man habe den Beweis für den Einsatz von Chemiewaffen durch die syrische Regierung.

Auch auf die britische Premierministerin Theresa May kann sich Trump verlassen. Diese fühlt sich auch wegen der US-Unterstützung im Fall Skripal zur Solidarität verpflichtet und soll bereits britische U-Boote für einen Militärschlag in Stellung bringen haben lassen.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel will sich dagegen heraushalten. „Deutschland wird sich an eventuellen militärischen Aktionen nicht beteiligen“, sagte sie am Donnerstag.

Trumps Entscheidung verzögern könnte auch die Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW): Ihre Experten sind auf dem Weg nach Syrien und wollen ab Samstag in Ost-Goutha nach den Beweisen suchen, die Macron schon haben will.