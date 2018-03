Bonus bringt Familien bis zu 1500 Euro pro Kind

Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) schickt am Donnerstag den Entwurf für den „Familienbonus“ in Begutachtung. Letzte Details wurden nun geklärt: Geringverdiener, denen der Steuerbonus andernfalls nichts bringt, sollen 250 Euro jährlich erhalten. Kosten soll der Familienbonus 1,5 Mrd. Euro pro Jahr. Pro Kind soll die Steuerlast mit dem Familienbonus um bis zu 1500 Euro jährlich sinken (bzw. um 500 Euro bei volljährigen Kindern, wenn noch Familienbeihilfe bezogen wird). Voraussetzung ist allerdings ein entsprechend hohes Einkommen der Eltern: Voll ausgeschöpft werden kann der Steuerbonus laut Regierungsunterlagen von einem Alleinverdiener mit einem Kind ab 1750 Euro brutto monatlich (Details siehe Grafik). Wer weniger verdient, bekommt vom Familienbonus weniger oder gar nichts. Dies deshalb, weil der Familienbonus die zu zahlende Lohnsteuer reduziert und eine Steuerlast in dieser Höhe erst ab einem bestimmten Einkommen anfällt. Für Alleinverdiener und Alleinerzieher mit geringem Einkommen ist ein Zuschuss von 250 Euro jährlich vorgesehen. Er wird mit dem (negativsteuerfähigen) Alleinverdiener-Absetzbetrag ausgezahlt. Teilweise gegenfinanziert wird der Familienbonus durch die Streichung der 2009 eingeführten Absetzbarkeit von Betreuungskosten (bis zu 2300 Euro pro Kind bis 10 Jahre) und des Kinderfreibetrags (440 Euro pro Kind bzw. 600 Euro, wenn ihn beide Eltern teilen).

Indexierung geplant

Ursprünglich sollte der Familienbonus nur für in Österreich lebende Kinder fließen, nun wird er — wegen EU-rechtlicher Vorgaben — doch auch in EU-Länder ausgezahlt (ebenso in den EWR und die Schweiz). Allerdings soll er, so wie bei der Familienbeihilfe geplant, an das Preisniveau des jeweiligen Landes angepasst werden.

Für Löger ist der Familienbonus ein „Leuchtturmprojekt“ am Weg zur geplanten Senkung der Abgabenquote auf 40 Prozent. Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) verteidigt den geringen Betrag für Alleinerzieher: „Wo schon eine komplette Steuerentlastung da ist, kann man ja logisch keine Steuern mehr entlasten.“

Positiv wertet der Katholische Familienverband, dass „endlich Kinder im Steuerrecht berücksichtigt“ werden. „Den Familienbonus reflexartig schlecht zu machen und damit Familien gegeneinander auszuspielen ist nicht angebracht“, so Präsident Alfred Trendl.

ÖVP-Frauenchefin Dorothea Schittenhelm lobt den Familienbonus als „Meilenstein“, hätte allerdings gerne einen höheren Alleinverdiener-Bonus. Hier setzt auch die Oppositionskritik an: SPÖ-Frauenchefin Gabriele Heinisch-Hosek hält den Familienbonus für einen „Herdbonus“ und fordert mehr Geld für Geringverdiener.