Boomregion NRW: Top-Zielmarkt für oö. Firmen

Eine Power-Region mit Zukunftspotential für heimische Zulieferer: Nordrhein-Westfalen (NRW) war zwei Tage lang Ziel einer Visite von LH Thomas Stelzer und einer OÖ-Delegation. Anlass war ein Konzert des Brucknerorchesters in der Tonhalle Düsseldorf, das zum fulminanten Erfolg wurde.

Die OÖ-Delegation nutzte die Gelegenheit, um den Wirtschafts,- Kultur- und Tourismusstandort Oberösterreich für potentielle Investoren zu präsentieren.

„Oberösterreich und NRW haben viel gemeinsam: Zwar nicht Größe und Bevölkerungszahl – dafür aber Innovationskraft, Technologielastigkeit und Weltoffenheit“, so LH Stelzer bei einem Empfang in der Kunsthalle „NRW-Forum“.

Viele Konzernzentralen in Düsseldorf

In der Tat hat es die 620.000-Einwohner-Metropole in sich: Düsseldorf ist Industrie,- Medien,- Mode-, und Finanzmetropole; sie ist Nr. 4 der lebenswertesten Städte der Welt; die Kaufkraft liegt 18 Prozent über dem Deutschland-Schnitt. Das BIP beträgt 53 Milliarden Euro (2019).

Viele Konzerne aus der umliegenden Metropolregion Rhein-Ruhr haben hier ihre Zentrale: Henkel AG (Persil), C&A, Metro AG, Ceconomy (Media Markt), Peek & Cloppenburg, Uniper SE, GEA Group, Ergo Versicherungen, Vodaphone Deutschland usw. Vodaphone-Chef ist mit Hannes Ametsreiter ein Österreicher, in der Geschäftsführung ist auch der Oberösterreicher Michael Jungwirth.

Beide gaben Stelzer in der Zentrale, wo 5000 der 16.000 Deutschland-Mitarbeiter tätig sind, Einblicke in die Vodaphone-5G-Stategie, die zum bestimmenden Faktor am Markt wird.

Vodaphone investiert jährlich 2,3 Milliarden

Insgesamt 2,3 Milliarden Euro werden jährlich investiert, u.a. um 1 GB für jeden Smartphone-Nutzer zu ermöglichen, TV-Angebote zu verstärken und das 5G-Campus-Netz für Unternehmen auszurollen. Letzteres bietet ungeahnte Möglichkeiten, wie Ametsreiter berichtete.

„Maschinen, Roboter, Werkzeuge usw. werden vernetzt und können die Produktion steuern.“ Rund 300 Unternehmen interessieren sich laut Ametsreiter bereits dafür – „bei Porsche läuft es bereits und bei BASF ist es im Aufbau“.

Der Ruhrpott ist längst aus seiner Bergbau-Vergangenheit rausgeschlüpft. Firmen wie der frühere Bergbaumaschinenhersteller Mönnighof haben den Strukturwandel geschafft.

High-Tech statt Bergbau

Am Mittwoch werden High-Tech-Kupplungen u.a. für Seilbahnen hergestellt – für die neue Halle nahe Bochum lieferte die Steyrer Kappa Filter Systems die Lufttechnikanlage. Rund 200 oö. Firmen haben das enorme Potential der Region bisher genutzt – darunter B&R Automation, Grüne Erde, Polytec, Team 7 und die zur voestalpine Railway Systems gehörende voestalpine Track Solution (TS), die in Duisburg Schienen für u.a. die Deutsche Bahn (DB) schweißt und konfektioniert, wie TS-Manager Mark de Vries berichtet.

De Vries: „Wir haben hier eine Kapazität von 2000 Gleisschienen – das ist mehr als die Hälfte des DB-Jahresbedarfs.“ Chancen gebe es viele, auch weil der Bahnmarkt (Stichwort Klimakrise) im Aufwind ist, so de Vries.

Von Karl Leitner